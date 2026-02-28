Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε βαθιά ανησυχία και λύπη για τις επιθέσεις στο Ιράν, ενώ παράλληλα καταδίκασε τις επιθέσεις του Σαββάτου κατά της κυριαρχίας της χώρας. «Καλούμε όλα τα μέρη να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η αιματοχυσία», ανέφερε ο Ερντογάν.

Αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Λυπούμαστε βαθιά για τις επιθέσεις σήμερα το πρωί, οι οποίες παραβιάζουν σαφώς την κυριαρχία του Ιράν και απειλούν την ειρήνη του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού»,Θεωρούμε επίσης απαράδεκτες τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν εναντίον των αδελφών μας χωρών στον Κόλπο, όποιος και αν είναι ο λόγος. Το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν επιτεύχθηκε επειδή η κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών δεν ξεπεράστηκε και οι προσπάθειες του Ισραήλ να σαμποτάρει τη διαδικασία συνεχίστηκαν».

«Εάν δεν επικρατήσει η κοινή λογική και εάν δεν ανοιχτεί χώρος για διπλωματία, η περιοχή μας κινδυνεύει να παρασυρθεί σε έναν κύκλο φωτιάς».

Τόνισε επίσης ότι: «Για να αποτρέψουμε περαιτέρω αιματοχυσία και μεγαλύτερα βάσανα στην περιοχή μας, όλοι οι παράγοντες, ιδίως εκείνοι στον ισλαμικό κόσμο, πρέπει να δράσουν επειγόντως. Με μια πολιτική που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, ελπίζουμε ότι θα διαχειριστούμε με επιτυχία αυτή την ευαίσθητη διαδικασία. Ταυτόχρονα, θα επιταχύνουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για την επίτευξη πρώτα κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı”nda konuşuyor https://t.co/xKM8rQ5PX4 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 28, 2026

Επίσης, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα επιταχύνει τις διπλωματικές της προσπάθειες ώστε τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους δρώντες να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η αιματοχυσία.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία θεωρεί «απαράδεκτες» τις επιθέσεις με drones και πυραύλους του Ιράν κατά «αδελφών χωρών του Κόλπου», ενώ δήλωσε βαθιά ανησυχία και θλίψη για τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Τέλος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόσθεσε ακόμη ότι:«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων μας και τον εναέριο χώρο μας. Ο στρατός, η χωροφυλακή, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο υψηλότερο επίπεδο. Ως Τουρκία, όπως ακριβώς κάναμε από την πρώτη μέρα, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιλύσουμε τα προβλήματα ειρηνικά. Η 28η Φεβρουαρίου άφησε πίσω της έναν τεράστιο σωρό από συντρίμμια. Προκάλεσε σοβαρό τραύμα σε οικονομικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο.»

Διαβάστε ακόμα:Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν; Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής