Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν καταδίκασε σήμερα τη «βάρβαρη» επίθεση σε σχολείο στο νότιο τμήμα της χώρας του, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αυτή η βάρβαρη πράξη συνιστά άλλη μια μαύρη σελίδα στον απολογισμό των αναρίθμητων εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι επιτιθέμενοι», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Τουλάχιστον 85 είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην επαρχία Ορμοζγκάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν λίγη ώρα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το κτίριο του σχολείου έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, ενώ οι εικόνες με γονείς να σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα στα μπάζα, αναζητώντας απεγνωσμένα τα παιδιά τους, προκαλούν συγκίνηση και οργή.