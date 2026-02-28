H ισραηλινή επίθεση στο Ιράν φέρεται να είχε τραγικές συνέπειες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες χτυπήθηκε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Η Τεχεράνη αναφέρει ότι τουλάχιστον 51 μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους στο δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων. Παράλληλα, οι τραυματίες, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανέρχονται σε τουλάχιστον 60, μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό τραυματιών και να παράσχουν άμεση ιατρική φροντίδα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν λίγη ώρα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το κτίριο του σχολείου έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, ενώ οι εικόνες με γονείς να σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα στα μπάζα, αναζητώντας απεγνωσμένα τα παιδιά τους, προκαλούν συγκίνηση και οργή.

UPDATE: 51 Iranian children are dead, 60 students wounded, SNN reports https://t.co/eC6eZkhFkp — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 28, 2026

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν «εκατοντάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων πυραύλων», μετά την έναρξη μιας επιχείρησης την οποία διεξάγει σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «εκατοντάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων πυραύλων στο δυτικό Ιράν. Παράλληλα με τα πλήγματα της αεροπορίας στο Ιράν, οι αντιαεροπορικές αμυντικές δυνάμεις εντοπίζουν και αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή τις απειλές που εκτοξεύονται από το Ιράν εναντίον του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Το Ισραήλ απαγόρευσε σήμερα τις δημόσιες συγκεντρώσεις, έκλεισε σχολεία και χώρους εργασίας και μετέφερε σε υπόγειες εγκαταστάσεις τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς κήρυξε ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίώντας το κοινό για πλήγματα ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Οι ένοπλες δυνάμεις διέταξαν το κοινό να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, ενώ επιστράτευσαν δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση των χερσαίων συνόρων της χώρας. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην κινούνται στους δρόμους, αν δεν είναι απαραίτητο, ώστε να είναι ανεμπόδιστη η κυκλοφορία των οχημάτων ασφαλείας, καθώς και εκείνων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.