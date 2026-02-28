Οπτικό υλικό με πλήγματα στο δυτικό Ιράν στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός (IDF).

תיעודים ראשונים ממבצע “שאגת הארי”: צה”ל במבצע תקיפות רחב היקף בו הותקפו מאות מטרות במערב איראן במסגרת מבצע “שאגת הארי”, חיל האוויר תקף מאות מטרות צבאיות, בהן משגרים של משטר הטרור האיראני במערב איראן. במקביל לתקיפות חיל האוויר באיראן, מערך ההגנה האווירית פועל ליירט איומים ששוגרו… pic.twitter.com/vEitjUZLC6 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 28, 2026

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, o ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τις επιθέσεις του εναντίον ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στο δυτικό Ιράν σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τον στρατό, εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων».

«Παράλληλα με τα πλήγματα της αεροπορίας στο Ιράν, οι αντιαεροπορικές αμυντικές δυνάμεις εντοπίζουν και αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή τις απειλές που εκτοξεύονται από το Ιράν εναντίον του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Το Ισραήλ απαγόρευσε σήμερα τις δημόσιες συγκεντρώσεις, έκλεισε σχολεία και χώρους εργασίας και μετέφερε σε υπόγειες εγκαταστάσεις τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς κήρυξε ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίώντας το κοινό για πλήγματα ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Οι ένοπλες δυνάμεις διέταξαν το κοινό να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, ενώ επιστράτευσαν δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση των χερσαίων συνόρων της χώρας. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην κινούνται στους δρόμους, αν δεν είναι απαραίτητο, ώστε να είναι ανεμπόδιστη η κυκλοφορία των οχημάτων ασφαλείας, καθώς και εκείνων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας – «Τα πλήγματα θα συνεχισθούν για όσο είναι απαραίτητο»

Πηγή από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν «για όσο είναι απαραίτητο», μετά την έναρξη επιχείρησης που πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στοχεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα συνεχίσουμε τώρα τις επιχειρήσεις μας για όσο είναι απαραίτητο ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί πλέον να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής και ευρύτερα τη διεθνή σταθερότητα», δήλωσε η ίδια πηγή σε δημοσιογράφους, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

Η πηγή είχε επισημάνει νωρίτερα ότι το Ισραήλ προχώρησε σε πλήγμα κατά του Ιράν λόγω της «όλο και ταχύτερης» ανάπτυξης της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη.

«Αναπτύσσουν κάθε μήνα δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και ο ρυθμός παραγωγής τους γίνεται όλο και πιο γρήγορος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είναι ένα καθεστώς που προχωρεί στην παραγωγή χιλιάδων πυραύλων μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», πρόσθεσε η πηγή.

Ιράν: Επικοινωνία ΥΠΕΞ με ομολόγους αραβικών χωρών για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και του Ιράκ ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όλες τις αμυντικές και στρατιωτικές δυνατότητές της με βάση το νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας, σύμφωνα με ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς.

Σύμφωνα πάντα με το Ρόιτερς, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τους ομολόγους του στην περιοχή να εμποδίσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από το να “κάνουν κατάχρηση του εδάφους τους” προκειμένου να διενεργήσουν επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.