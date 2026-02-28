Τι συνέβη στο Ιράν;

  • Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν, αφού το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της χώρας.
  • Το Ιράν έχει προβεί σε αντίποινα , στοχεύοντας το Ισραήλ και αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τη Συρία, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.
  • Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις έχουν αναφερθεί και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.
  • Αρκετές χώρες στην περιοχή έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους εν μέσω ανταλλαγής επιθέσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει πολλές τοποθεσίες σε όλο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Τεχεράνης, σε αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις».

Οι επιθέσεις έρχονται εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του τελευταίου, μετά από εβδομάδες αυξανόμενων απειλών από τον Τραμπ – και οκτώ μήνες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κήρυξαν 12ήμερο πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Το Ιράν αντεπιτέθηκε με πυραύλους που στόχευαν το βόρειο Ισραήλ και τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες για τις απώλειες και τις ζημιές στο Ιράν και το Ισραήλ είναι προς το παρόν περιορισμένες.

Να τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Γύρω στις 9:27 π.μ. (06:27 GMT), το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε μια σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη. Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στη δυτική Τεχεράνη ανέφερε ότι άκουσε δύο εκρήξεις, ενώ βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν καπνό να υψώνεται από πολλά σημεία της πόλης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε αρχικά ότι εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιράν.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κοινής στρατιωτικής επιχείρησης με το Ισραήλ. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσινγκτον έχει συγκεντρώσει έναν μεγάλο στόλο μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στην περιοχή, την πιο σημαντική στρατιωτική της συγκέντρωση εκεί από τον πόλεμο του Ιράκ.

Ο Τραμπ περιέγραψε την επιχείρηση ως «μαζική και συνεχιζόμενη». Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε αργότερα ότι η αποστολή ονομάστηκε «Επιχείρηση Επική Οργή», στην πρώτη δημόσια δήλωση του αμερικανικού στρατού από την έναρξη της κοινής αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης.

Πού στο Ιράν έχουν επιτεθεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ;

Αρκετοί πύραυλοι έπληξαν την οδό University Street και την περιοχή Jomhouri στην Τεχεράνη, καθώς και κοντά στο αρχηγείο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε το Fars.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανέφερε ότι μια επιδρομή στην πρωτεύουσα του Ιράν έλαβε χώρα κοντά στα γραφεία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στην περιοχή Seyyed Khandan, βόρεια της Τεχεράνης.

Εκρήξεις έχουν επίσης αναφερθεί στις πόλεις Κερμανσάχ, Κομ, Ταμπρίζ, Ισφαχάν, Ιλάμ και Καράτζ, καθώς και στην επαρχία Λορεστάν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ - ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ - 28 ΦΕΒ 2026 χάρτης-1772278937

Τι είπε ο Τραμπ;

Ενώ ανακοίνωνε «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις», ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στόχος της αμερικανικής εκστρατείας ήταν να «καταστρέψει τους πυραύλους τους και να ισοπεδώσει τη βιομηχανία πυραύλων τους». «Θα καταστρέψουμε το ναυτικό τους», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του μηνύματός του:

  • Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μαζικές και συνεχιζόμενες».
  • Ο δηλωμένος στόχος είναι η εξάλειψη αυτού που η Ουάσινγκτον αποκαλεί επικείμενες απειλές από την ιρανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι της προεκλογικής εκστρατείας περιλαμβάνουν:

  • Καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν.
  • Στόχος το ναυτικό του Ιράν.
  • Διατάραξη των ένοπλων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν στην περιοχή.
  • Να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Απηύθυνε επίσης μια προειδοποίηση-προσφορά στο στρατιωτικό προσωπικό του Ιράν. Εάν παραδώσουν τα όπλα τους, είπε ο Τραμπ, θα διασφαλίσει ότι θα λάβουν αμνηστία. Αλλά αν δεν το κάνουν, προειδοποίησε, θα αντιμετωπίσουν «βέβαιο θάνατο». Αναγνώρισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν απώλειες.

Το Reuters επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο που δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε μια «πολυήμερη επιχείρηση».

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ ετοίμαζε «το τραπέζι για μια επανάσταση στο Ιράν» — 73 χρόνια αφότου η CIA ενορχήστρωσε πραξικόπημα εναντίον του δημοκρατικά εκλεγμένου Ιρανού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Μοσαντέκ, ανέφερε ο Άλαν Φίσερ του Al Jazeera από την Ουάσινγκτον.

«Το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, το κάνουν με όπλα και βόμβες και όχι κρυφά μέσω της CIA», είπε ο Φίσερ. «Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια συνεχή στρατιωτική επιχείρηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδέχεται το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν θύματα».

Πώς δικαιολογούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την επίθεσή τους στο Ιράν;

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έρχονται μετά από χρόνια αντιπαράθεσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και την περιφερειακή επιρροή της Τεχεράνης.

Οι δύο σύμμαχοι ισχυρίζονται εδώ και καιρό ότι οι προοδευτικές δραστηριότητες εμπλουτισμού και οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν αποτελούν απειλή για αυτούς και έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν έχει δεσμευτεί δημόσια — επανειλημμένα — ότι δεν έχει καμία πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Το Ισραήλ είναι το μόνο έθνος της Μέσης Ανατολής που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δολοφονώντας αρκετούς ανώτερους διοικητές.

Η τρέχουσα κλιμάκωση ξεκίνησε αφότου οι Ομανοί μεσολαβητές ανακοίνωσαν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης, όπου το Ιράν φέρεται να συμφώνησε σε μηδενική αποθήκευση ουρανίου και πλήρη επαλήθευση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ έχουν επίσης υποστηρίξει ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τους Ιρανούς να «αναλάβουν» την κυβέρνηση.

«Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας. Αυτή θα είναι, πιθανώς, η μόνη σας ευκαιρία για γενιές», είπε ο Τραμπ.

Ποια είναι η απάντηση του Ιράν;

Το Ιράν ανταπέδωσε εκτοξεύοντας πρώτα πυραύλους προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε πολλά μέρη της χώρας και αναφέρθηκαν εκρήξεις στο βόρειο Ισραήλ.

«Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός. «Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψή τους».

Λίγο αργότερα, όμως, οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους σε διάφορες τοποθεσίες που συνδέονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή, όπως:

  • Η αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.
  • Η αεροπορική βάση Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ.
  • Η αεροπορική βάση Αλ-Ντάφρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
  • Το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
  • Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, αμερικανικές βάσεις δέχτηκαν επίθεση και στην Ιορδανία.

Νωρίτερα, ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, απείλησε με «συντριπτική» απάντηση. «Σας προειδοποιήσαμε!», έγραψε ο Αζίζι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τώρα έχετε ξεκινήσει ένα μονοπάτι του οποίου το τέλος δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχό σας».

Τι είπε ο Νετανιάχου του Ισραήλ;

Σε ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση «θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί». Είπε ότι η ισραηλινή επιχείρηση ονομάστηκε «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Πού είναι οι ηγέτες του Ιράν;

Δεν είναι άμεσα σαφές πού βρίσκεται ο 86χρονος Χαμενεΐ . Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και μέρες, καθώς οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί.

Οι δρόμοι προς το κτήμα του Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης έκλεισαν από τις αρχές καθώς εκρήξεις ακούγονταν σε όλη την πρωτεύουσα.

Εν τω μεταξύ, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν, επικαλούμενο πηγή από το προεδρικό γραφείο, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεν τραυματίστηκε.

Πώς αντέδρασε ο κόσμος;

  • Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αλμπουσάιντι δήλωσε ότι οι ενεργές και σοβαρές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, υπό τη μεσολάβηση της χώρας του, «υπονομεύτηκαν για άλλη μια φορά» εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης και προέτρεψε τις ΗΠΑ «να μην παρασυρθούν περαιτέρω».
  • Το Κατάρ καταδίκασε την ιρανική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας», προσθέτοντας ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις που φέρεται να σκότωσαν νωρίτερα έναν Πακιστανό υπήκοο, προειδοποιώντας για «σοβαρές συνέπειες» εάν συνεχιστούν τέτοιες παραβιάσεις.
  • Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας χαρακτήρισε την κατάσταση «επικίνδυνη» και ζήτησε την προστασία των αμάχων και την τήρηση του διεθνούς δικαίου.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει «σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», προσθέτοντας: «Η τρέχουσα κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους. Πρέπει να σταματήσει».
  • Στη Ρωσία , ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επέκρινε τον Τραμπ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ως «επιχείρηση συγκάλυψης» και αμφισβητώντας το πώς θα εξελιχθεί η αντιπαράθεση μακροπρόθεσμα.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.
  • Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να απειλήσει περαιτέρω τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

