Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά τις εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στο Ιράν, με στόχο όπως αναφέρεται τον «αποκεφαλισμό» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στην έκτακτη εκπομπή των «ΝΕΩΝ» μίλησε η Ρέα Πεϊμάνι μία Ιρανή που διαμένει στην Ελλάδα.

Αρχικά ανέφερε: «Με το που ξύπνησα και είδα τα νέα επικοινώνησα κατευθείαν με την οικογένεια μου στο Ιρά. Υπάρχουν πολλά χτυπήματα, ευτυχώς είναι όλα στοχευμένα σε υπουργεία, στα γραφείο του Χαμενεϊ τον δικτάτορα της Τεχεράνης. Ο κόσμος πανηγύριζε στους δρόμους και πριν από δύο ώρες έχασε την επικοινωνία τελείως μαζί τους διότι πάλι το ίδιο σενάριο, κλείσανε το ίντερνετ».

Σε ερώτηση σχετικά με τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για 40 νεκρά παιδιά σε σχολείο, η ίδια απάντησε: «Αυτό το σενάριο εμείς το γνωρίζαμε εδώ και έναν μήνα επειδή τα έχουμε ξανά ζήσει με το καθεστώς του Ιράν με το να χτυπάει σχολεία, νοσοκομεία και να ρίχνει το φταίξιμο στους εικονικούς εχθρούς που έχει πάντα εδώ και 47 χρόνια. Ο κόσμος είχε πληροφορηθεί εδώ και καιρό και δεν έστελνε τα παιδιά του στο σχολείο, τα νοσοκομεία από προχθές τα πιο πολλά τα είχαν εκκενώσει. Ωστόσο όλες αυτές τις πληροφορίες εγώ δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω» και πρόσθεσε ότι «αυτά τα σενάρια για εμάς είναι πολύ γνωστά εδώ και πολλά χρόνια».

Αναφερόμενη στον αριθμό των θυμάτων από τις διαδηλώσεις, υποστήριξε ότι: «Οι συγγενείς μου, οι θείοι μου, τα ξαδέρφια μου είχαν συμμετάσχει όλοι στις διαδηλώσεις, ευτυχώς για εμένα δεν κινδύνεψε η ζωή τους αλλά σύμφωνα με πληροφορίες μας και αυτά που βλέπουνε εκεί οι συγγενείς, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από 32.000 που έχουνε βγει, είναι πάνω από 50.000 διότι είναι πάρα πολλοί τραυματίες που πεθαίνουν τώρα, όπως ένας 30χρονος που πέθανε προχθές επειδή ήταν σε κώμα 50 ημέρες. Οπότε ανεβαίνει αυτός ο αριθμός καθημερινά. Επίσης υπήρχαν πολλοί τραυματίες που δεν πήγανε ποτέ στα νοσοκομεία γιατί κινδυνεύανε να τους συλλάβουνε οπότε έχουν πεθάνει στα σπίτια τους και δυστυχώς έχουν θαφτεί στις αυλές, οπότε δεν υπάρχει επίσημος αριθμός αλλά από αυτά που μου έχουνε δει οι άνθρωποι μου είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός».

Σε ερώτηση εάν είναι υπέρ της αλλαγής καθεστώτος με στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ απάντησε ότι: «Θα σας μιλήσω ειλικρινά, από την στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς που απαντάει με σφαίρες και πολεμικά όπλα στους διαδηλωτές αυτός ο λαός χρειάζεται κάποιον να τον προστατέψει. Από την στιγμή που ο στρατός του Ιράν δεν προστατεύει τον λαό του Ιράν όπως έχει ορκιστεί χρειαζόμαστε έναν στρατό να μας προστατέψει, τώρα αυτός ο στρατός είναι αμερικάνικος, είναι ελληνικός, είναι ελβετικός δεν μας ενδιαφέρει» και πρόσθεσε ότι «όταν σκοτώνται καθημερινά εδώ και 47 χρόνια για τον Α ή τον Β λόγο επειδή η μία δεν φοράει σωστά την μαντίλα της, επειδή ο άλλος φόραγε κοντομάνικα, επειδή ο άλλος έτρωγε στον δρόμο, επειδή ήτανε επειδή ήταν Ραμαζάνι. Αυτός ο κόσμος δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο για αυτό βλέπουνε τώρα βόμβες να πέφτουνε και αυτοί πανηγυρίζουνε, δεν ξέρω εάν μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση που έχουνε ζήσει».

Ερωτηθείσα για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν, η κ. Πεϊμανί απάντησε ότι: «Υπάρχει ο Ρεζά Παχλαβί ο γιος του Βασιλιά του Ιράν ο οποίος έχει αναλάβει την ηγεσία του κινήματος που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες. Ο κόσμος στις διαδηλώσεις που είχε βγει 8 και 9 Ιανουαρίου στους δρόμους της Τεχεράνης φώναζε το όνομά του. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλουνε τον βασιλιά τους πίσω. Αυτός θέλει να μας βοηθήσει να περάσουμε αυτό το στάδιο μόλις φύγει αυτό το καθεστώς από το Ιράν θα κάνουμε εκλογές και θα διαλέξουμε και μπορεί να μην διαλέξουμε αυτόν δηλαδή δεν επιμένει σε κάτι τέτοιο» κατέληξε η κ. Πεϊμάνι.

Διαβάστε ακόμα: Οι επιθέσεις στο Ιράν επαναφέρουν το εφιαλτικό σενάριο κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ