Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά τις εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στο Ιράν, με στόχο όπως αναφέρεται τον «αποκεφαλισμό» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωναν ολοένα και περισσότερες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, προετοιμάζοντας μια συντονισμένη αεροναυτική επίθεση μεγάλης ισχύος. Το Ισραήλ συμμετείχε ενεργά στη στρατιωτική αυτή επιχείρηση, εντείνοντας τη σύγκρουση στην περιοχή.

Αντιδράσεις από τη Μόσχα

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εξαπέλυσε προσωπική «επίθεση» εναντίον του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν.

The peacekeeper is at it again. The talks with Iran were just a cover. Everyone knew that. So who has more patience to wait for the enemy’s sorry end now? The US is just 249 years old. The Persian Empire was founded over 2500 years ago. Let’s see what happens in 100 years or so… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 28, 2026

«Ο ειρηνοποιός το κάνει πάλι. Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς βιτρίνα. Όλοι το ήξεραν αυτό. Λοιπόν, ποιος έχει περισσότερη υπομονή να περιμένει το αξιολύπητο τέλος του εχθρού τώρα; Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε τουλάχιστον 100 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

Ανησυχία για κλιμάκωση

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα επέκρινε σφοδρά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, χαρακτηρίζοντάς τα «επικίνδυνη περιπέτεια» που απειλεί την περιοχή με «καταστροφή». Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι επιθέσεις αποσκοπούν «να καταστρέψουν» την ιρανική κυβέρνηση επειδή αρνείται να υποταχθεί στις «επιταγές τους».

«Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για μια ακόμη φορά μια επικίνδυνη περιπέτεια που φέρνει γοργά την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική καταστροφή και, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, σε μια πυρηνική καταστροφή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ.

«Οι προθέσεις των επιτιθέμενων είναι ξεκάθαρες και τις έχουν δηλώσει ανοικτά: να καταστρέψουν τη συνταγματική τάξη και την κυβέρνηση ενός κράτους που τους είναι ανεπιθύμητο και αρνείται να υποκύψει στις επιταγές της βίας και της ηγεμονίας» καταλήγει η ανακοίνωση.

