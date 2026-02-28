Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι «μαζική και σε εξέλιξη», προειδοποιώντας πως ενδέχεται να υπάρξουν απώλειες Αμερικανών στρατιωτών και καλώντας τους Ιρανούς να «αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας τους».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγουν μια μαζική και συνεχιζόμενη επιχείρηση για να αποτρέψουν αυτή την πολύ κακή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλεί την Αμερική και τα βασικά μας εθνικά συμφέροντα ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος στο μήνυμά του. «Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, μετά τα εκτεταμένα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου καλοκαιριού, τα οποία είχε δηλώσει πως είχαν «εξαλείψει τις σχετικές εγκαταστάσεις». Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές

Οι επιθέσεις αυτές, ωστόσο, ενέχουν πολιτικό ρίσκο στο εσωτερικό για τον Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει να σκοτώνει. Οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων ενδέχεται να χαθούν και μπορεί να έχουμε απώλειες. Αυτό συμβαίνει συχνά στον πόλεμο, αλλά το κάνουμε όχι για το παρόν, το κάνουμε για το μέλλον και είναι μια ευγενής αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος φάνηκε επίσης να απευθύνει κάλεσμα για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέγοντας ότι οι πολίτες της χώρας θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι την εξουσία. «Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε τη διακυβέρνηση της χώρας σας. Θα είναι δική σας να την πάρετε. Αυτή πιθανόν να είναι η μοναδική σας ευκαιρία για γενιές», σημείωσε.

«Τα πλήγματα θα συνεχισθούν για όσο είναι απαραίτητο»

Πηγή από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν «για όσο είναι απαραίτητο», μετά την έναρξη επιχείρησης που πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στοχεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα συνεχίσουμε τώρα τις επιχειρήσεις μας για όσο είναι απαραίτητο ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί πλέον να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής και ευρύτερα τη διεθνή σταθερότητα», δήλωσε η ίδια πηγή σε δημοσιογράφους, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

Η πηγή είχε επισημάνει νωρίτερα ότι το Ισραήλ προχώρησε σε πλήγμα κατά του Ιράν λόγω της «όλο και ταχύτερης» ανάπτυξης της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη.

«Αναπτύσσουν κάθε μήνα δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και ο ρυθμός παραγωγής τους γίνεται όλο και πιο γρήγορος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είναι ένα καθεστώς που προχωρεί στην παραγωγή χιλιάδων πυραύλων μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», πρόσθεσε η πηγή.