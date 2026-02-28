Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της κοινής επιχείρησης είναι η «εξάλειψη των άμεσων απειλών από πλευράς του καθεστώτος» του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι πολύ κοντά», σε διάγγελμά του από την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, αναφέρει ότι το παλάτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καταστράφηκε ολοσχερώς. Αναφέρει επίσης ότι δεν είναι σαφές εάν ο Χαμενεΐ βρισκόταν εκεί. Λέει επίσης ότι όλοι οι βασικοί ηγέτες του Ιράν ήταν στόχος των επιθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Tι ξέρουμε μέχρι τώρα για τις επιθέσεις

• Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν το Σάββατο το πρωί, μετά από αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε ως «στενό και κοινό σχεδιασμό» που διήρκεσε μήνες. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις του είχαν ως στόχο τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον πρόεδρο και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίσης επιθέσεις που θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, σύμφωνα με πηγές του CNN.

• Ο Τραμπ ζητά αλλαγή καθεστώτος: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία «μαζική και συνεχιζόμενη», προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χαθούν αμερικανικές ζωές και κάλεσε τους Ιρανούς να «αναλάβουν την εξουσία της κυβέρνησής τους». Κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη ότι προσπαθεί να ξαναχτίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά τις μαζικές αμερικανικές επιθέσεις το περασμένο καλοκαίρι, οι οποίες, όπως είχε προηγουμένως ισχυριστεί, είχαν καταστρέψει τις εγκαταστάσεις. Το Ιράν δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς.

• Το Ιράν ανταποδίδει: Το Ιράν ανταποκρίθηκε στις επιθέσεις εξαπολύοντας μια άνευ προηγουμένου σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκαν εκρήξεις σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ.