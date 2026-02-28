Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες παρουσίαζαν δημόσια την επιχειρηματολογία τους υπέρ μιας νέας αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη είχε επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, το Ιράν διέθετε ήδη αρκετό πυρηνικό υλικό για να κατασκευάσει μια βόμβα μέσα σε λίγες ημέρες και ανέπτυσσε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ικανούς να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι New York Times, οι τρεις αυτοί ισχυρισμοί είναι είτε ψευδείς είτε αναπόδεικτοι. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές που παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που προβλήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διεθνείς οργανισμοί παρακολούθησης όπλων, καθώς και εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, καταγράφουν μια πολύ πιο συγκρατημένη εκτίμηση σχετικά με την απειλή που συνιστά το Ιράν. Η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από τη ρητορική που προηγήθηκε των επιθέσεων του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν έχει προχωρήσει σε ενέργειες για να αποκαταστήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές κατά τις επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Έχει επίσης ξαναρχίσει εργασίες σε ορισμένες γνωστές τοποθεσίες, οι οποίες βρίσκονται εδώ και καιρό υπό την παρακολούθηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Παρά τις κινήσεις αυτές, αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε ενεργές προσπάθειες επανεκκίνησης του εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής μηχανισμού πυροδότησης πυρηνικής βόμβας.

Τα αποθέματα ουρανίου που είχε ήδη εμπλουτίσει το Ιράν παραμένουν θαμμένα μετά τις επιθέσεις του περασμένου έτους, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την κατασκευή πυρηνικού όπλου «μέσα σε λίγες μέρες», όπως ισχυρίστηκε ο Λευκός Οίκος.

Αν και το Ιράν διαθέτει ένα εκτεταμένο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, ικανών να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η χώρα απέχει ακόμη αρκετά χρόνια από την ανάπτυξη πυραύλων ικανών να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

