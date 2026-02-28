Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2026, την «ευρεία ενίσχυση» των δυνάμεών του σε όλα τα μέτωπα, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εκτεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις και οι πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν από κοινού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ανάγκασαν την Τεχεράνη να απαντήσει με βαλλιστικούς πυραύλους, σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών κατά την έναρξη της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» το πρωί του Σαββάτου. Στα πλάνα διακρίνονται μεταξύ άλλων stealth μαχητικά τύπου F-35, που αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» των ισραηλινών επιχειρήσεων.

תיעודים מתוך הערכות חיל-האוויר לתקיפה באיראן: pic.twitter.com/2qvLGGwNZz — Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026

Ενίσχυση δυνάμεων και ετοιμότητα σε όλα τα μέτωπα

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, η διεύθυνση επιχειρήσεων «έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων στο σύνολο των τομέων και των περιφερειακών διοικήσεων (σ.σ. την περιοχή που καλύπτει το Ισραήλ και τις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές)». Παράλληλα, αναπτύσσονται ειδικές δυνάμεις με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας για διάφορα αμυντικά και επιθετικά σενάρια.

«Επιπλέον σημαντικές ενισχύσεις θα αναπτυχθούν στην Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό, παράλληλα με την ενίσχυση όλων των δυνατοτήτων πυρός», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Σθεναρή αντίδραση από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει «σθεναρά» στα πλήγματα που δέχθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, λίγες μόλις ημέρες μετά τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα απαντήσουν σθεναρά στους επιτιθέμενους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν έκανε «ό,τι ήταν απαραίτητο για να αποφύγει τον πόλεμο».

«Όπως ήμασταν έτοιμοι να διαπραγματευθούμε, σήμερα είμαστε περισσότερο από ποτέ έτοιμοι να υπερασπιστούμε το ιρανικό έθνος», κατέληξε η ανακοίνωση της Τεχεράνης.