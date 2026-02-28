Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή και ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Η Αθήνα εντείνει την επιφυλακή της λόγω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, προκειμένου να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους Έλληνες πολίτες χρειαστούν βοήθεια. Οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται ήδη σε πλήρη ετοιμότητα.

«Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού», σημειώνει το υπουργείο.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και την ασφάλεια.

Διεθνείς επαφές και ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το υπουργείο επισημαίνει ότι ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός και κοινή στάση απέναντι στις εξελίξεις. «Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Όλα τα συναφή ζητήματα αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κατά την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.