Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» μια ευρεία επιχείρηση εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων του Ιράν, την ώρα που οι ειδήσεις για τα εκατέρωθεν χτυπήματα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται. Η ανακοίνωση αυτή προστίθεται στο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Παρά τη δήλωση περί ολοκλήρωσης της επίθεσης, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν αυτό σηματοδοτεί και το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων ή αν θα υπάρξει συνέχεια στις δράσεις των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση του IDF:«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ολοκλήρωσαν μια ευρεία επίθεση σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα του ιρανικού καθεστώτος. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν πολλαπλά στρατηγικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένου ενός προηγμένου συστήματος SA-65 στην περιοχή Κερμανσάχ του δυτικού Ιράν».

⭕️The IDF completed a broad strike on strategic defense systems of the Iranian regime. The IDF struck multiple strategic aerial defense systems, including an advanced SA-65 system in the Kermanshah area of western Iran. pic.twitter.com/p3UI3aB50y — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σε μια πρωτοφανή επίδειξη το πρωί του Σαββάτου (28/2/26) σε μία πρωττοφανή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και απόλυτου συντονισμού, ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν μια προσεκτικά σχεδιασμένη κοινή επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία βρισκόταν στα σκαριά εδώ και μήνες. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το «πράσινο φως», διαμηνύοντας πως «η χρήση βίας είναι μερικές φορές αναγκαία», οι δύο σύμμαχοι επέλεξαν τον απόλυτο στρατηγικό αιφνιδιασμό χτυπώντας στο φως της ημέρας.

Το παρασκήνιο της επιχείρησης

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, επικαλούμενο ανώτατη πηγή ασφαλείας, η επιχείρηση δεν αποτελεί μια σπασμωδική απάντηση, αλλά ένα λεπτομερώς σχεδιασμένο πλάνο που προετοιμαζόταν επί μήνες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προχωρά αυτή τη στιγμή «με όλες του τις δυνάμεις», έχοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στην «ίδια γραμμή» πλεύσης.

Γιατί επιλέχθηκε το «φως της ημέρας»

Η έναρξη των επιθέσεων κατά τις πρωινές ώρες αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την τηλεοπτική αναφορά, η επιλογή αυτή έγινε για να επιτευχθεί ο μέγιστος αιφνιδιασμός, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις αεράμυνας δεν ανέμεναν μια ενέργεια τέτοιας κλίμακας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή καταδεικνύει την απόλυτη πεποίθηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την αεροπορική τους υπεροχή στην περιοχή.