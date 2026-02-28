Έπειτα από ώρες αναμονής, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι «είναι ασφαλής». Σε ενημέρωση που απέστειλε στο Sky News, ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε τόσο για τον ανώτατο ηγέτη, όσο και για τον πρόεδρο της χώρας, είναι καλά στην υγεία τους.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmail Baghaei, δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν είναι αυτοάμυνα. «Αντιμετωπίζουμε μια άλλη απρόκλητη πράξη επιθετικότητας, μια κατάφωρη πράξη επιθετικότητας που επιβάλλεται στους Ιρανούς», δήλωσε ο Baghaei του Al Jazeera.

«Και έχουμε κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο… να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό ακριβώς κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή. Υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν ενάντια σε αυτή τη βάρβαρη πράξη επιθετικότητας».