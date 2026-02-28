Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε διάγγελμά του ότι με ένα «απρόσμενο χτύπημα» εξουδετερώθηκε ένας «τύραννος» που είχε σκορπίσει τον τρόμο στη Μέση Ανατολή.

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τύραννο χαμένο που έχει σκορπίσει τον τρόμο στη Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Επίσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε το συγκρότημα του Χαμενεΐ και εξουδετέρωσε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος.

Ευχαρίστησε τον φίλο του Ντόναλντ Τραμπ για τον ιστορικό χειρισμό της κατάστασης», τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «τήρησε τον λόγο του».

Πρόθσε ότι:«Χαιρετίζω αυτή τη συνεργασία, η οποία έχει οδηγήσει τη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών σε πρωτοφανή ύψη τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι: «Αυτός ο πόλεμος θα φέρει ειρήνη, αληθινή ειρήνη».

Τέλος, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ιρανούς «να πλημμυρίσουν τους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά».