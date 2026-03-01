Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, από τα τέλη Δεκεμβρίου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν συζητήσεις για τις λεπτομέρειες ενός νέου πιθανού πλήγματος κατά του Ιράν.

Το θέμα φέρεται να τέθηκε στη διάρκεια της συνάντησής τους στην κατοικία του προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, τον ίδιο μήνα. Ο Νετανιάχου άνοιξε τη συζήτηση σχετικά με τη συνέχεια του πολέμου των 12 ημερών κατά του Ιράν, που είχε διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2025, ενώ η επίθεση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάιο.

Η καταστολή των διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άλλαξε τη στάση του Τραμπ. Ο πρόεδρος φέρεται να σκέφτηκε να διατάξει πλήγματα στις 14 Ιανουαρίου, αλλά αντ’ αυτού προχώρησε σε στρατιωτική ενίσχυση της περιοχής, σχεδιάζοντας παράλληλα κοινό πλήγμα με το Ισραήλ.

Διαπραγματεύσεις εν μέσω σχεδιασμού

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ενώ συνεχιζόταν ο σχεδιασμός της επίθεσης. Τρεις Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Axios ότι οι συνομιλίες δεν είχαν χαρακτήρα παραπλάνησης, αλλά στόχευαν σε πραγματική διπλωματική διερεύνηση.

Μετά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών, ΗΠΑ και Ισραήλ συμφώνησαν ότι υπήρχε ευκαιρία για πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα συναντούσε τους κορυφαίους βοηθούς του. Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετείχαν στις συνομιλίες της Γενεύης με τους Ιρανούς, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη ημερομηνία, με περιορισμένες προσδοκίες για επίτευξη συμφωνίας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η διπλωματική αυτή κίνηση είχε στόχο να διασφαλίσει πως ο Χαμενεΐ θα παραστεί στη συνάντηση και δεν θα μετακινηθεί σε ασφαλές καταφύγιο. Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπίστωσαν πως η ιρανική πρόταση ήταν αβάσιμη και αποσκοπούσε στην εξαγορά χρόνου, γεγονός που μεταφέρθηκε στον πρόεδρο, ο οποίος αξιολόγησε τις διαθέσιμες επιλογές.

Διαφωνίες και αδιέξοδο

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν τρεις βασικούς τομείς διαφωνίας: το Ιράν απέρριψε την πρόταση για δωρεάν πυρηνικό καύσιμο χωρίς χρονικό περιορισμό, αρνήθηκε να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους και δεν δέχθηκε να αναθεωρήσει τη στήριξή του σε ένοπλες ομάδες μέσω αντιπροσώπων.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτίμησαν ότι το Ιράν ανακατασκεύαζε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά τον Ιούνιο. Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ζήτησαν από την ιρανική πλευρά συγκεκριμένη πρόταση, με αποτέλεσμα να υποβληθεί ένα έγγραφο επτά σελίδων για τον απαιτούμενο εμπλουτισμό ουρανίου σε μη στρατιωτικό πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος διασταύρωσε τα στοιχεία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία ενημέρωσε ότι η ιρανική πρόταση προέβλεπε εμπλουτισμό πέντε φορές υψηλότερο από τα όρια της συμφωνίας JCPOA του 2015, που είχε υπογραφεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών δήλωσε ότι, αν οι Ιρανοί είχαν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Τραμπ στη Γενεύη, εκείνος θα είχε εγκαταλείψει τη στρατιωτική επιλογή. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Τεχεράνη υποτίμησε την αποφασιστικότητά του, κάνοντας στρατηγικό λάθος.