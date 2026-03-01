Βίντεο καταγράφει τη στιγμή όπου τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν επιχειρούν να καταρρίψουν το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον διεθνώς.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ από διεθνή μέσα ενημέρωσης, φαίνονται τουλάχιστον 20 πύραυλοι να εκτοξεύονται εναντίον του MQ-9 Reaper. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας από αυτούς δεν πέτυχε τον στόχο του.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του MQ-9 Reaper

Το MQ-9 Reaper, που αναπτύχθηκε το 2001, θεωρείται ένα από τα πιο εξελιγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βασισμένο στην εμπειρία από το δοκιμασμένο σε μάχες Predator. Ονομάστηκε «Reaper» από τις αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας, ενώ είναι επίσης γνωστό ως Predator B.

İran’ın hava savunma sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını hedef alıyor. pic.twitter.com/LrqorjdcII — Güncel Haber (@Guncelhaber360) March 1, 2026

Με ιδιαίτερη λειτουργική ευελιξία, το MQ-9A μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περισσότερες από 27 ώρες, μεταφέροντας έως και 500% περισσότερο ωφέλιμο φορτίο σε σχέση με παρόμοια μοντέλα. Διαθέτει σύστημα ελέγχου πτήσης ανθεκτικό σε σφάλματα και τριπλή εφεδρική αρχιτεκτονική στα αεροναυτικά ηλεκτρονικά του συστήματα.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί και να υπερβαίνει τα πρότυπα αξιοπιστίας των επανδρωμένων αεροσκαφών.

Κινητήρας και εκδόσεις

Το MQ-9 Reaper τροφοδοτείται από στροβιλοκινητήρα Honeywell TPE331-10, ο οποίος διαθέτει σύστημα Digital Electronic Engine Control (DEEC) για βελτιωμένη απόδοση και οικονομία καυσίμου, ιδίως σε χαμηλά υψόμετρα. Μπορεί να διαμορφωθεί με ποικιλία ωφέλιμων φορτίων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αποστολής.

Το MQ-9A υποστηρίζει εξοπλισμό όπως ηλεκτροοπτικά/υπέρυθρα (EO/IR), ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών Lynx®, θαλάσσια ραντάρ επιτήρησης, ηλεκτρονικά μέτρα υποστήριξης (ESM), λέιζερ προσδιορισμού στόχων και διάφορους τύπους όπλων.

Η έκδοση MQ-9A Extended Range (ER) διαθέτει πρόσθετες δεξαμενές καυσίμου στα φτερά και ενισχυμένο σύστημα προσγείωσης, αυξάνοντας την αυτονομία του από 27 σε 34 ώρες και ενισχύοντας την επιχειρησιακή του ευελιξία.

Χρήση από διεθνείς δυνάμεις

Μέχρι σήμερα, το MQ-9A έχει ενταχθεί στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, της NASA, καθώς και των πολεμικών αεροποριών της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

