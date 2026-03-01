Ο Ιρανός ηγέτης της αντιπολίτευσης Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν που εκδιώχθηκε κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, δήλωσε ότι έχει έρθει «η ώρα για μια ισχυρή, σταθερή μετάβαση». Όπως ανέφερε στην εκπομπή “Fox Sunday Morning Futures”, ο ίδιος ηγείται αυτής της διαδικασίας.

Ο ίδιος έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δεν αποτελεί «το τέλος», καλώντας παράλληλα τους Ιρανούς να «ανατρέψουν» το καθεστώς.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο λαός πρέπει να προετοιμαστεί για μια «ευρεία και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους» και κάλεσε τους πολίτες να φωνάζουν συνθήματα από τα σπίτια τους τη νύχτα.

Ο Παχλαβί είχε προηγουμένως απευθύνει έκκληση προς τους Ιρανούς αξιωματούχους να «παραδοθούν» και προς τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους για να «υπερασπιστούν το μεγάλο έθνος του Ιράν» και όχι τη «δημοκρατία του εγκλήματος», προκειμένου να τερματιστεί γρηγορότερα ο «εφιάλτης».

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Παχλαβί αναδείχθηκε σε εξέχουσα μορφή της αντιπολίτευσης, με διαδηλωτές σε ορισμένες περιοχές να φωνάζουν το όνομά του.

