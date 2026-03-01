οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ιράν εντείνονται, με το Ομάν να αναλαμβάνει εκ νέου ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Τεχεράνης και της Δύσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του σουλτανάτου ανακοίνωσε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Μπαντρ μπιν Χάμαντ αλ Μπουσαΐντι, διαμηνύοντας πως η Τεχεράνη παραμένει ανοικτή σε «κάθε σοβαρή προσπάθεια» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ομάν ως γέφυρα διαλόγου

Το Ομάν, που διαχρονικά διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές, έχει αναλάβει ρόλο-κλειδί στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο επικεφαλής της ομανικής διπλωματίας έχει ήδη κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει περιθώριο πολιτικής λύσης εφόσον επικρατήσει ψυχραιμία.

Σε νέα του παρέμβαση, ο αλ Μπουσαΐντι επανέλαβε την έκκληση για «άμεση κατάπαυση του πυρός» και «επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου», τονίζοντας ότι η περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής του Κόλπου.

Ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και ανησυχία για την επόμενη ημέρα

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε ότι οι εξελίξεις στο Ιράν δημιουργούν «μια ανανεωμένη ελπίδα για τον λαό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το μέλλον της χώρας πρέπει να καθοριστεί από τους ίδιους τους Ιρανούς.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε για τον κίνδυνο κενού ασφάλειας και νέου κύκλου βίας, επιβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας και την προστασία των αμάχων.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας χαρακτήρισε τις εξελίξεις «καθοριστική στιγμή στην ιστορία του Ιράν», σημειώνοντας ότι, παρά την αβεβαιότητα, ανοίγει ένα παράθυρο για πολιτική μετάβαση και αποκλιμάκωση, εφόσον υπάρξει συντονισμένη διεθνής προσπάθεια.

Επαφές σε ανώτατο επίπεδο

Οι διπλωματικές κινητοποιήσεις επεκτείνονται και σε διμερείς επαφές. Η φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανία Αμπντάλα Β΄, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της ΕΕ μετά τα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα και υπογραμμίζοντας τον σταθεροποιητικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Αμμάν.

Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδική Αραβία Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην ανάγκη αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης και στη διασφάλιση της προστασίας των αμάχων και των ξένων πολιτών στην περιοχή.

Προειδοποιήσεις για το διεθνές δίκαιο

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβούλιο της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ τόνισε ότι η κρίση αποτελεί ακόμη μία δοκιμασία για τη διεθνή έννομη τάξη, καλώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιμείνουν στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως σημείωσε, η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με όρους απλής καταδίκης ή στήριξης, αλλά απαιτεί συντονισμένη πολιτική δράση με σαφή στόχο την αποκλιμάκωση.

Η μάχη της διπλωματίας

Παρά την ένταση στο πεδίο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοικτή. Το εάν οι επαφές του Ομάν και οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσουν σε ουσιαστική κατάπαυση του πυρός, θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, η διεθνής κινητοποίηση καταδεικνύει ότι η σύγκρουση στο Ιράν δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως στρατιωτική αναμέτρηση, αλλά ως κρίσιμη δοκιμασία για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής — και για την αποτελεσματικότητα της πολυμερούς διπλωματίας.