Σε συνέντευξή του στον ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic και τον δημοσιογράφο Μάικλ Σέρερ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η νέα ηγεσία του Ιράν επιθυμεί να συνομιλήσει μαζί του και ότι σχεδιάζει να το πράξει σύντομα.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει κάτι πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ», ανέφερε ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως η επικοινωνία αυτή θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί προ πολλού.

Όταν ρωτήθηκε αν η συνομιλία με τους Ιρανούς αξιωματούχους θα γίνει «σήμερα ή αύριο», ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

Ο πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο — αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα».

Κλείνοντας, τόνισε: «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Μάικλ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έκαναν τους έξυπνους».

Τραμπ: Νεκροί 48 Ιρανοί ηγέτες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων – «Προχωράμε πιο γρήγορα από το προβλεπόμενο»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν προχωρούν «πιο γρήγορα από το προβλεπόμενο».

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι 48 Ιρανοί ηγέτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στη χώρα.

«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες εξαφανίστηκαν με μία κίνηση. Και προχωράει γρήγορα» δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας την έκταση της στρατιωτικής επιχείρησης.

