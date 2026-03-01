Για πρώτη φορά από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή» εναντίον του Ιράν, το Σάββατο (28/2), οι ΗΠΑ για πρώτη φορά ανακοινώνουν απώλειες στρατιωτικών.

Ειδικότερα, το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) με σημερινή (01.03) ανάρτηση στα social media, έκανε γνωστό ότι τρεις στρατιωτικοί έχασαν την ζωή τους και ακόμα 5 έχουν τραυμαστιστεί σοβαρά από αντίποινα του Ιράν.

«Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής τους στην υπηρεσία», πρόσθεσε η δήλωση των αμερικανικών δυνάμεων.

«Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι συνεχής. Η κατάσταση είναι ρευστή, επομένως από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν θα αποκαλύψουμε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των πεσόντων πολεμιστών μας, μέχρι 24 ώρες αφότου ειδοποιηθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς».

