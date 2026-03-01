Στις τιμές της ενέργειας και των μετάλλων περνά τώρα το σοκ από τις επιθέσεις στο Ιράν, με το πετρέλαιο μπρεντ στις πρώτες συναλλαγές (“over the counter”) να καταγράφει ήδη άνοδο 10% στα 80 δολάρια από 72,7 δολάρια το βαρέλι προηγουμένως. Τα μάτια είναι στραμμένα και στο χρυσό και σε άλλα πολύτιμα και βιομηχανικά μέταλλα. Οι τιμές του χρυσού διαμορφώνονταν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, στα 5.280 δολάρια η ουγγιά.

Οι επενδυτές περιμένουν επίσης να δουν πως θα ανοίξουν αύριο Δευτέρα οι τιμές στα αμερικανικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όπου καταγραφόταν νευρικότητα ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Μέσης Ανατολής που ήταν ανοικτές σήμερα Κυριακή, κατέγραφαν υποχώρηση σε όλο το φάσμα των κλάδων με τους επενδυτές να φοβούνται παρατεταμένη περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Τα χρηματιστήρια στη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο βρέθηκαν στο κόκκινο με απώλειες της τάξης του 1% με 2%, αντανακλώντας την πρώτη σημαντική αντίδραση των επενδυτών στην κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Για τα κράτη του Περσικού Κόλπου οι συγκρούσεις έχουν εντείνει τους φόβους για εμπλοκή τους σε έναν ευρύτερο πόλεμο που θα μπορούσε να καταστρέψει τις οικονομίες και τις ενεργειακές τους υποδομές, σχολίαζαν αναλυτές στη Wall Street Journal. Αυτές οι ανησυχίες είναι ιδιαίτερα έντονες καθώς τα αντίποινα του Ιράν έχουν αναγκάσει γειτονικές χώρες να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στοχεύοντας στρατιωτικές βάσεις και στρατηγικές τοποθεσίες των ΗΠΑ. Συντρίμμια επίσης από αναχαιτίσεις πυραύλων και drones έχουν πέσει σε διάφορα σημεία των χωρών αυτών,

Ταυτόχρονα οι συγκρούσεις έχουν παραλύσει τα αεροπορικά δρομολόγια για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση των ασφαλίστρων για τη ναυτιλία.

Το πετρέλαιο

Οι στρατιωτικές επιθέσεις ανεβάζουν τις τιμές του πετρελαίου, αλλά ο βασικός παράγοντας είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», δήλωσαν στο Reuters στελέχη της εταιρείας ενέργειας και διύλισης ICIS.

Οι περισσότερες ναυτιλιακές, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και οίκοι συναλλαγών σε εμπορεύματα έχουν αναστείλει τις μεταφορές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ειδικά αφότου η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τα πλοία να μην κινούνται μέσω της πλωτής οδού. Περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται προβλέψεις για ράλι του πετρελαίου μπρεντ στα επίπεδα ακόμη και των 100 δολαρίων το βαρέλι. Μπορεί μάλιστα να ξεπεράσουν και αυτά τα επίπεδα εάν υπάρχει παρατεταμένη διακοπή στη χρήση των Στενών του Ορμούζ, σημείωναν τα ίδια στελέχη.

Ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής είχαν προειδοποιήσει ειδικά τις ΗΠΑ ότι ένας πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι, ανέφεραν επίσης αναλυτές της RBC στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο. Αναλυτές της Barclays εκτιμούσαν επίσης ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δολάρια.

Το καρτέλ του ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) από τον Απρίλιο, προχωρώντας σε μέτρια αύξηση που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.

Αν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές υποδομές για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, ο καθαρός αντίκτυπος από το κλείσιμό τους θα ήταν η απώλεια διακίνησης 8 έως 10 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα, που αποτελεί το 10% των παγκόσμιων αναγκών. Ορισμένες εναλλακτικές αποτελούν την εκτροπή κάποιων ροών μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας καθώς και αγωγού του Αμπού Ντάμπι, ανέφεραν στο Reuters στελέχη της Rystad. Η εταιρεία έβλεπε άμεσα τις τιμές πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.