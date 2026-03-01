Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 στις χθεσινές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από ανοιχτές πηγές.

Η πληροφορία δημοσιεύθηκε από τον ιδρυτή της Military Air Tracking Alliance, μιας ομάδας περίπου 30 αναλυτών ανοιχτών πηγών που αναλύει τη στρατιωτική και κυβερνητική πτητική δραστηριότητα. Δεν έχει υπάρξει ακόμη επιβεβαίωση της αναφοράς από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν B-2, τα προηγμένα αεροσκάφη που είναι γνωστά για την ικανότητά τους να μεταφέρουν τεράστιες βόμβες κατά των οχυρών, κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο τέλος του πολέμου του Ιουνίου 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.