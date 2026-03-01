Με τέσσερις πυραύλους από το Ιράν έγινε στόχος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln το δεύτερο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Nωρίτρεα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

“Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού”, ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.

ΗΑΕ: Τρεις νεκροί και 58 τραυματίες από ιρανικά πλήγματα

Τρεις νεκροί και 58 τραυματίες είναι ο απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου, σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από το Σάββατο, σε αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τρεις υπήκοοι από το Πακιστάν, το Νεπάλ και το Μπανγκλαντές. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, τα Εμιράτα εντόπισαν συνολικά 165 βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων οι 152 καταστράφηκαν καθώς και δύο πυραύλους κρουζ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση “εντοπίστηκαν 541 drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα), εκ των οποίων τα 506 αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν”. Οι αρχές των Εμιράτων συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

