Ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη πριν προλάβουν να απογειωθούν από το αεροδρόμιο της Ταμπρίζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF), τα δύο αεροσκάφη τύπου F-4 και F-5 βρίσκονταν έτοιμα για απογείωση στο αεροδρόμιο της Ταμπρίζ στο δυτικό Ιράν, όταν επλήγησαν από ισραηλινά πυρά.

חיל האוויר תקף שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני בשדה תעופה בטבריז שבמערב איראן. התקיפה בוצעה על מנת לפגוע בפעילותו של חיל האוויר האיראני… pic.twitter.com/fmvtnFS7A3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρεται, με στόχο «να πλήξουν τις δραστηριότητες της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας και να επιδεινώσουν τις ζημιές στα αμυντικά συστήματα του καθεστώτος», σύμφωνα με τον στρατό.

Κοντά στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχής

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, οι Ισραηλινοί έχουν ήδη ρίξει περισσότερες από 1.200 βόμβες στο Ιράν και εκτιμούν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχής στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Τον Ιούνιο του 2025, είχαν χρειαστεί αρκετές ημέρες για να επιτευχθεί αντίστοιχη υπεροχή, γεγονός που σήμερα δείχνει πως τα ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν υποστεί σημαντική ζημιά. Αυτό επιτρέπει σε ισραηλινά αεροσκάφη και drones να επιχειρούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα πάνω από περιοχές-στόχους με μειωμένο κίνδυνο αναχαίτισης.

Με την εδραίωση αυτής της υπεροχής, ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα της ισραηλινής αλλά και της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας να πλήττουν ευρύτερο φάσμα στόχων σε συνεχή βάση.

Μαζικές επιδρομές και καταστροφή υποδομών

Το βράδυ του Σαββάτου, οι IDF ανέφεραν ότι περισσότερα από 200 αεροσκάφη έπληξαν συνολικά 500 ιρανικούς στόχους. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνονται δύο κύρια κύματα επιθέσεων.

Το πρώτο κύμα φέρεται να έπληξε δεκάδες ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα, κυρίως στο δυτικό Ιράν και στην περιοχή της Τεχεράνης. Κατά το δεύτερο κύμα, η αεροπορία στόχευσε το ιρανικό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων, με σκοπό να περιορίσει τη δυνατότητά του να πλήττει την ισραηλινή επικράτεια.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέος κύκλος επιδρομών, με στόχο επιπλέον υποδομές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεράμυνας, εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη.

