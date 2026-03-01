Σε βίντεο που παρουσιάζει το Euronews, φαίνεται ότι ακούγεται το ξέσπασμα εορτασμών στην Τεχεράνη μετά την είδηση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Στον αντίποδα χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σήμερα στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν “Θάνατος στην Αμερική!”, “Θάνατος στο Ισραήλ!” ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ιρανική κρατική τηλεόραση.