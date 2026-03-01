Ιρανική επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1.3.26) σε ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν Μανάμα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν, το ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Μανάμα δέχθηκε επίθεση, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές. Όπως διευκρινίζεται, «δεν υπήρξαν απώλειες ζωών».

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αρχών του Μπαχρέιν ότι πυραυλική επίθεση είχε πλήξει το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νησιωτικό βασίλειο, προκαλώντας ζημιές σε τρία κτίρια στη Μανάμα.

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα απηύθυνε έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Διαβάστε ακόμα:Στενά του Ορμούζ: Πλοίο χτυπήθηκε από «βλήμα άγνωστης προέλευσης»

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα