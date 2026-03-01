Ιρανική επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1.3.26) σε ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν Μανάμα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν, το ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Μανάμα δέχθηκε επίθεση, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές. Όπως διευκρινίζεται, «δεν υπήρξαν απώλειες ζωών».

An Iranian drone/missile just directly hit the Crowne Plaza Manama, a 5-star hotel complex in Bahrain. pic.twitter.com/hfAn3aYIep — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αρχών του Μπαχρέιν ότι πυραυλική επίθεση είχε πλήξει το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νησιωτικό βασίλειο, προκαλώντας ζημιές σε τρία κτίρια στη Μανάμα.

🇧🇭 Bahrain authorities confirmed a strike on the Manama Crown Plaza hotel The attack caused property damage, but there were no casualties, the Bahraini Interior Ministry reported. pic.twitter.com/cdzzIdQRBJ — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Security Alert: Update 5 – U.S. Embassy Manama, Bahrain – U.S. government personnel moved from hotels (March 1, 2026) The U.S. Embassy in Bahrain is tracking confirmed reports the Crowne Plaza Hotel in Manama was struck on March 1, 2026, resulting in injuries. We advise U.S.… pic.twitter.com/Ehok919Mg7 — U.S. Embassy Manama (@USEmbassyManama) March 1, 2026

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα απηύθυνε έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

