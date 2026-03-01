Εντείνονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές εξαιτίας των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με σημαντικές επιπτώσεις και στις πτήσεις από και προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχουν ακυρωθεί σήμερα, 1η Μαρτίου, δεκάδες πτήσεις που αφορούν τόσο αφίξεις όσο και αναχωρήσεις.

Η AEGEAN ανακοίνωσε ότι μόνο για σήμερα προχωρά σε 10 ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι. Επιπλέον, άλλες 10 ακυρώσεις έχουν προγραμματιστεί για αύριο, 2 Μαρτίου, ενώ εξετάζεται η παράταση της αναστολής πτήσεων και μετά την 3η Μαρτίου, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί.

Ενημέρωση για πτήσεις από/προς Μέση Ανατολή. Λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από/προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βηρυτό και Βαγδάτη έως και τις 3/3/26 και από/προς Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι έως και τις 1/3/26. Οι επιβάτες που… — Aegean Airlines (@aegeanairlines) February 28, 2026

Αντίστοιχα, η SKY Express ενημέρωσε ότι, λόγω του κλειστού εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον έως τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου.

Οπως μεταδίδει το BBC, οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να ακυρώνουν και να εκτρέπουν πτήσεις στη Μέση Ανατολή και γύρω από αυτήν, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τις αντίποινα επιθέσεις της Τεχεράνης.

Όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ του Ντουμπάι έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει όλες τις πτήσεις από το Ντουμπάι τουλάχιστον μέχρι τις 15:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα, επικαλούμενη το κλείσιμο του εναέριου χώρου, ενώ η Etihad έχει αναστείλει τις πτήσεις από το Αμπού Ντάμπι μέχρι τις 02:00 τη Δευτέρα για τον ίδιο λόγο.

Τέσσερις υπάλληλοι του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η British Airways ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν μέχρι την Τετάρτη και προειδοποιεί επίσης για επιπτώσεις στις πτήσεις προς Αμπού Ντάμπι, Αμμάν, Ντόχα και Ντουμπάι.

Η Virgin Atlantic ακύρωσε επίσης τις πτήσεις μεταξύ Λονδίνου και Ντουμπάι και Λονδίνου και Ριάντ την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Η Singapore Airlines και η Air India είναι μεταξύ των άλλων αεροπορικών εταιρειών που έχουν αλλάξει τα δρομολόγιά τους μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.