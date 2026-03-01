Ένα πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από βλήμα «άγνωστης προέλευσης», σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Ένα πλοίο βόρεια του Ομάν και ανατολικά του στενού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή, ανέφερε.

«Παρόλο που αρχικά αναφέρθηκε ότι το μηχανοστάσιο είχε πάρει φωτιά, τώρα έχει αναφερθεί ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», αναφέρει η δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter) προσθέτοντας ότι οι Αρχές διεξάγουν έρευνα.

Είναι το δεύτερο περιστατικό που αναφέρει σήμερα ο οργανισμός, μετά την αναφορά ενός περιστατικού ανοικτά του Κουμζάρ του Ομάν στο Στενό του Ορμούζ.

Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά του Ορμούζ: Ιρανικά πυρά κατά του Skylight – Τραυματίες και εκκένωση πληρώματος (video)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, όταν ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο πετρελαιοφόρο Skylight, ένα πλοίο που οι αμερικανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως μέρος του «σκιώδους στόλου» (shadow fleet) του ίδιου του Ιράν. Το πλοίο, το οποίο δέχθηκε πυρά με την κατηγορία της «παράνομης διέλευσης», τυλίχθηκε στις φλόγες και άρχισε να βυθίζεται, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές ναυτιλιακής ασφάλειας της περιοχής.

Σύμφωνα με το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, η επίθεση έλαβε χώρα περίπου 5 ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Κασάμπ. Το Skylight, με σημαία Παλάου, μετέφερε 20μελές πλήρωμα, αποτελούμενο από 15 Ινδούς και 5 Ιρανούς υπηκόους. Παρά τη σφοδρότητα του επεισοδίου, και οι 20 ναυτικοί απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το σκάφος, αν και τέσσερις εξ αυτών αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με τραύματα ποικίλης σοβαρότητας.

BREAKING: Iranian forces attacked a tanker from their own “shadow fleet” in the Strait of Hormuz, causing it to catch fire and begin sinking. The ship was targeted for allegedly “illegally passing” through the strait. The Skylight had 20 crew members on board: 15 Indian… pic.twitter.com/hjmh0ZZeZV — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Το συγκεκριμένο τάνκερ δεν είναι άγνωστο στις διεθνείς αρχές. Τον Δεκέμβριο του 2025, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στο Skylight και στη διαχειρίστρια εταιρεία του, Red Sea Ship Management, κατηγορώντας τες για τη μεταφορά ιρανικών πετρελαιοειδών κατά παράβαση των διεθνών περιορισμών. Η επίθεση από τις ίδιες τις ιρανικές δυνάμεις σε ένα πλοίο που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Τεχεράνης προκαλεί ερωτηματικά, με αναλυτές να εκτιμούν ότι πρόκειται είτε για σφάλμα αναγνώρισης εν μέσω της γενικευμένης έντασης, είτε για μια βίαιη εσωτερική εκκαθάριση ή επιβολή ελέγχου στις θαλάσσιες οδούς.

Το επεισόδιο αυτό προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων και παρενοχλήσεων στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Η περιοχή παραμένει «πυριτιδαποθήκη», καθώς το Ιράν φέρεται να έχει προειδοποιήσει μέσω ασυρμάτου ότι η δίοδος παραμένει κλειστή, μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Εκατοντάδες τάνκερ σταματούν να κινούνται στα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έριξαν άγκυρα σε ανοιχτά νερά του Κόλπου, πέρα από το Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, δεκάδες ακόμη πλοία παρέμεναν ακινητοποιημένα στην άλλη πλευρά του Στενού, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιρειών. Η συγκέντρωση αυτή δημιουργεί σημαντική αναστάτωση στη ναυτιλιακή κυκλοφορία και τη μεταφορά ενέργειας στην περιοχή.

Στον χάρτη του Marine Traffic καταγράφεται μειωμένη κίνηση πλοίων στο σημείο των Στενών του Ορμούζ, με έντονη συγκέντρωση πλοίων και στις δύο πλευρές του Στενού, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.