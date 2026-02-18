Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές, ενώ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, προχωρούν ταυτόχρονα σε κινήσεις στρατιωτικής ενίσχυσης. Ο αμερικανικός στρατός στέλνει επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή, ενώ η Τεχεράνη κλείνει τα Στενά του Ορμούζ για ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ έστειλαν περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή μέσα σε 24 ώρες, στο πλαίσιο ενίσχυσης των αεροπορικών και ναυτικών τους δυνάμεων κοντά στο Ιράν, όπως ανέφερε αμερικανικός αξιωματούχος.

Μαχητικά F-16, F-22 και F-35 εθεάθησαν να κατευθύνονται προς την περιοχή, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας.

Την περασμένη εβδομάδα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι οι ΗΠΑ θα αποστείλουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο τους, το USS Gerald R. Ford, ενισχύοντας την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή ενόψει πιθανής επιχείρησης ή σύγκρουσης με τις δυνάμεις της Τεχεράνης.

Κλιμάκωση ναυτικής παρουσίας

Το USS Gerald R. Ford και τα πλοία συνοδείας του, που είχαν προηγουμένως αναπτυχθεί στην Καραϊβική, ενημερώθηκαν για τον νέο προορισμό τους την Πέμπτη, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε η Jerusalem Post.

Ένα ακόμη αεροπλανοφόρο, το USS Abraham Lincoln, είχε ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή από τον Ιανουάριο. Το BBC επιβεβαίωσε τη θέση του κοντά στο Ιράν μέσω δορυφορικών εικόνων, σημειώνοντας ότι το πλοίο ηγείται ομάδας κρούσης με τρία αντιτορπιλικά και μεταφέρει 90 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων F-35, με πλήρωμα 5.680 ατόμων.

Το USS Abraham Lincoln βρίσκεται ανοικτά των ακτών του Ομάν, περίπου 700 χιλιόμετρα από το Ιράν, ενώ το USS Gerald R. Ford αναμένεται να φτάσει στην περιοχή μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Ενισχυμένες αμερικανικές δυνάμεις

Το BBC εντόπισε μέσω δορυφορικών εικόνων συνολικά 12 αμερικανικά πλοία στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το USS Abraham Lincoln, αντιτορπιλικά της κλάσης Arleigh Burke και πλοία παράκτιας μάχης στη ναυτική βάση του Μπαχρέιν. Δύο ακόμη αντιτορπιλικά βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο, κοντά στη βάση της Σούδας, και ένα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση μαχητικών F-15 και EA-18 στη βάση Muwaffaq Salti της Ιορδανίας, καθώς και ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών μεταγωγικών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού που κινούνται από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή.

Επιδείξεις ισχύος

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε στις 6 Φεβρουαρίου εικόνες του USS Abraham Lincoln πλαισιωμένου από αντιτορπιλικά, μαχητικά και σκάφη της ακτοφυλακής στην Αραβική Θάλασσα, σε μια σαφή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Το Ιράν απάντησε με δική του επίδειξη δύναμης, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή.