Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για πιθανό χτύπημα στο Ιράν, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Η πληροφορία προέρχεται από ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CBS, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να αποδέχθηκε αίτημα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για στρατιωτική δράση κατά του βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, αν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αποτύχουν. Οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους διπλωματικούς κύκλους.

Δύο μήνες μετά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο, το CBS αναφέρει ότι έχουν ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών του αμερικανικού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών. Αντικείμενο των συζητήσεων είναι η πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου γύρου ισραηλινών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, σημειώνουν ότι οι συνομιλίες στις ΗΠΑ επικεντρώνονται λιγότερο στο αν το Ισραήλ μπορεί να προχωρήσει σε επίθεση και περισσότερο στο πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνδράμουν επιχειρησιακά.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η παροχή εναέριου ανεφοδιασμού σε ισραηλινά αεροσκάφη, καθώς και το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της εξασφάλισης άδειας διέλευσης από χώρες που βρίσκονται κατά μήκος πιθανών διαδρομών πτήσης.

«Κόκκινη γραμμή» το βαλλιστικό πρόγραμμα για την Τεχεράνη

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διατηρεί επιφυλάξεις απέναντι στη διπλωματική οδό και πρόσφατα μετέβη στην Ουάσινγκτον για κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και στο βαλλιστικό οπλοστάσιο της χώρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει πρόθυμη να συζητήσει μόνο για το πυρηνικό σκέλος, τονίζοντας ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της άμυνάς της και δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση.

Νέος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη

Παράλληλα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη την Τρίτη (17/02/2026). Οι προσδοκίες είναι συγκρατημένες, ωστόσο η διπλωματική κινητικότητα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η αντιπροσωπεία του βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την ελβετική πόλη, όπου θα διεξαχθούν οι έμμεσες συνομιλίες με αμερικανικούς εκπροσώπους.