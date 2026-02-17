Σημαντικό βήμα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αρχίσουν να εργάζονται πάνω σε πιθανά κείμενα συμφωνίας και να τα ανταλλάξουν.

Όπως ανέφερε, έχει επιτευχθεί κατανόηση επί των βασικών αρχών, γεγονός που επέτρεψε τη μετάβαση από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων σε πιο συγκεκριμένες συζητήσεις.

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο κείμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, ενώ συμφώνησαν να εξετάσουν τη διεξαγωγή τρίτου γύρου συνομιλιών σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι, σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο, υπήρξαν θετικές εξελίξεις, διευκρινίζοντας όμως πως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διαπραγμάτευση. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε σύντομα σε συμφωνία, αλλά ότι ο δρόμος έχει ξεκινήσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Η ανταλλαγή σχεδίων θεωρείται σημαντική εξέλιξη, καθώς δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε φάση διαμόρφωσης συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Έκκληση για τερματισμό των απειλών βίας

Επίσης ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, ζήτησε την άμεση και άνευ όρων παύση κάθε ρητής αναφοράς σε πιθανή χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στις επαφές στη Γενεύη συζητήθηκε ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ως ενδιάμεσος μηχανισμός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Όπως ανέφερε, «ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας έχει ανοίξει» και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη λύση. Τόνισε ωστόσο ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν.

Κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, ενός κομβικής σημασίας διαύλου για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, την ώρα που διεξάγονταν οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν στην περιοχή του Κόλπου στρατιωτικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να αυξήσουν την πίεση προς το Ιράν για παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μΝτόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι μια «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη θα μπορούσε να είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να διαμηνύει ότι οποιαδήποτε απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησής του από τις ΗΠΑ θα αποτύχει.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τμήματα των Στενών του Ορμούζ έκλεισαν για λίγες ώρες για «λόγους ασφαλείας», καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούσαν στρατιωτικές ασκήσεις. Η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν με πλήρες κλείσιμο του περάσματος σε περίπτωση επίθεσης, μια κίνηση που θα μπορούσε να διακόψει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και να εκτινάξει τις τιμές.

Τέλος, στις συνομιλίες της Γενεύης συμμετείχαν, πέραν του Αραγτσί, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ μεσολαβητικό ρόλο είχε το Ομάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.