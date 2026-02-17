Ο δεύτερος γύρος έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γενεύη. Καθώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να επιλύσουν τις εντάσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι αιχμηρές δηλώσεις του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απέσυραν την προσοχή από τη διπλωματία.

Πριν από τη συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως το Ιράν ενδιαφέρεται για την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν λάβει διαφορετικό τόνο.

Σε τρεις συνεχόμενες αναρτήσεις στο X, ο Χαμενεΐ στοχοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε την αμερικανική στρατιωτική ισχύ και προειδοποίησε για την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Ουάσιγκτον κοντά στο Ιράν.

Αναφερόμενος σε προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την πίεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ο Χαμενεΐ είπε: «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει ότι για 47 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταφέρει να εξαλείψουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτή είναι μια καλή ομολογία. Λέω, “Ούτε εσείς θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό”».

Στη συνέχεια αμφισβήτησε την κυριαρχία του στρατού των ΗΠΑ: «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ λέει συνεχώς ότι έχουν την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο μπορεί κατά καιρούς να πληγεί τόσο δυνατά που να μην μπορεί να σηκωθεί ξανά».

Σε μια τρίτη προειδοποίηση αναφερόμενη στις αμερικανικές ναυτικές αναπτύξεις, πρόσθεσε: «Οι Αμερικανοί λένε συνεχώς ότι έχουν στείλει ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Φυσικά, ένα πολεμικό πλοίο είναι ένα επικίνδυνο κομμάτι στρατιωτικού υλικού. Ωστόσο, πιο επικίνδυνο από αυτό το πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να στείλει αυτό το πολεμικό πλοίο στον βυθό της θάλασσας».

Λίγες ώρες μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι τμήματα του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ θα κλείσουν προσωρινά για «λόγους ασφαλείας», καθώς οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις στη σημαντικότερη θαλάσσια οδό εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως. Η Τεχεράνη έχει στο παρελθόν απειλήσει να διακόψει τη ναυσιπλοΐα στο στενό σε περίπτωση επίθεσης, μια ενέργεια που θα μπορούσε να μπλοκάρει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και να προκαλέσει άνοδο στις τιμές του αργού.