Η Morticia Addams, η νεαρή Ιρανή που είχε γίνει viral όταν εμφανίστηκε να ανάβει τσιγάρο χρησιμοποιώντας ως προσάναμμα φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την είδηση της εξόντωσης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Morticia Addams – ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί για λόγους ασφαλείας – δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να πανηγυρίζει σε συγκέντρωση κατά του ιρανικού καθεστώτος στον Καναδά, όπου διαμένει.

«Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου, έτσι δεν είναι;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σε άλλη δημοσίευση, εμφανίζεται να τσουγκρίζει ποτήρια, σχολιάζοντας τον θάνατό του.

Cheers to mooshali’s pathetic death 🥂 As the president Trump said “He died like a rat 🐀” pic.twitter.com/LeV6mdX581 — Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) March 1, 2026

Η Addams είχε γίνει ευρέως γνωστή τον Ιανουάριο, όταν βίντεο τη δείχνει να ανάβει τσιγάρο καίγοντας φωτογραφία του Χαμενεΐ. Το στιγμιότυπο είχε μετατραπεί σε σύμβολο διαδικτυακής αλληλεγγύης Ιρανών γυναικών προς τις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονταν τότε σε εξέλιξη στο Ιράν.