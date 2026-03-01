Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε τη ζωή, μεταξύ άλλων, και στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

“Είκοσι επτά” αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπως και το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού και ένα συγκρότημα της αμυντικής βιομηχανίας στο Τελ Αβίβ είναι μεταξύ των στόχων, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.

Στο μεταξύ πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και χθες ήδη έπληξε στόχους σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.