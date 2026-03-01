Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιβεβαίωσαν και τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να δοθούν άμεσα λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , είναι νεκρός. Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη δολοφονία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν το Ιράν όλη την επόμενη εβδομάδα και για όσο χρειαστεί.

Το Ιράν δεν επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και εξακολουθούν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων και όχι μόνο σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιοράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν που ουσιαστικά ασκεί την εξουσία στη χώρα από το 1989, σκοτώθηκε, σε αεροπορική επιδρομή στην κατοικία του το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου.

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός. Αυτή δεν είναι μόνο Δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά για όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς και για εκείνους τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ…» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάλεσε δε τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις δυνάμεις του Στρατού και της Αστυνομίας του Ιράν να παραδώσουν τα όπλα, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι βομβαρδισμοί στη χώρα θα συνεχιστούν αδιάλειπτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο χρειαστεί.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε, σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση στην Τεχεράνη και διεθνές ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο Ιράν.

Η είδηση, που μεταδόθηκε από τα επίσημα μέσα της χώρας, αναφέρει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει σκοτωθεί, χωρίς ωστόσο να δοθούν άμεσα λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του ή για τους πιθανούς υπεύθυνους. Οι αρχές της Τεχεράνης δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση πέραν των πρώτων επιβεβαιώσεων από τα κρατικά μέσα.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις προς κάθε κατεύθυνση, με τα βαρύτερα πλήγματα να επιτυγχάνονται μέχρι στιγμής σε Ισραήλ και Ντουμπάι, όπου μεταξύ άλλων χτυπήθηκε το πολυτελές ξενοδοχείο Burj Al Arab. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκανε γνωστό, ότι η χώρα έγινε στόχος 137 πυραύλων και 209 drones που εξαπολύθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν. Το Ισραήλ την ίδια ώρα έχει ανακοινώσει τον θάνατο μίας γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στο Τελ Αβίβ, με τις εικόνες πάντως από τα διεθνή πρακτορεία να δείχνουν ότι αρκετές πόλεις του Ισραήλ έχουν δεχθεί πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και drones.

Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο πριν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις, ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά την πρωινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν, ότι στην επιχείρηση στο Ιράν σκοτώθηκαν αρκετά ηγετικά στελέχη της ιρανικής ηγεσίας ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν:

Ο Αλί Σαμχανί , πρώην αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης και του ιρανικού στρατού, καθώς και κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

, πρώην αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης και του ιρανικού στρατού, καθώς και κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Μοχαμάντ Πακπούρ , διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης.

, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης. Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ , υπουργός Άμυνας του Ιράν, πρώην αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας και αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.

, υπουργός Άμυνας του Ιράν, πρώην αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας και αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Ο Σαλάχ Ασαδί , επικεφαλής πληροφοριών στο στρατιωτικό επιτελείο εκτάκτων αναγκών του Ιράν και ανώτερος αξιωματικός πληροφοριών του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

, επικεφαλής πληροφοριών στο στρατιωτικό επιτελείο εκτάκτων αναγκών του Ιράν και ανώτερος αξιωματικός πληροφοριών του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Μοχαμάντ Σιραζί , επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ από το 1989.

, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ από το 1989. Ο Χοσεΐν Τζαμπάλ-Αμελιάν , πρόεδρος του Οργανισμού Αμυντικής Καινοτομίας και Έρευνας (SPND).

, πρόεδρος του Οργανισμού Αμυντικής Καινοτομίας και Έρευνας (SPND). Ο Ρεζά Μοζαφαρί-Νία, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Αμυντικής Καινοτομίας και Έρευνας (SPND).

Πανηγυρισμοί στο Ιράν για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, μετέδωσε ότι έχει στην κατοχή του επιβεβαιωμένης γνησιότητας βίντεο, που δείχνουν Ιρανούς πολίτες να γιορτάζουν το βράδυ του Σαββάτου (28/2) στις πόλεις Καράτζ και Τεχεράνη, μετά τις αναφορές για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Όπως αναφέρει, ένα βίντεο που γυρίστηκε σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στην πόλη Καράτζ, δείχνει μια ομάδα κατοίκων να χορεύουν και να ζητωκραυγάζουν στον δρόμο, ενώ αυτοκίνητα κορνάρουν.

Σε ένα άλλο βίντεο που γυρίστηκε μέσα από ένα διαμέρισμα σε μια περιοχή στην περιοχή Εκμπάταν, δυτικά της Τεχεράνης, διακρίνονται κάτοικοι να ζητωκραυγάζουν και να χειροκροτούν από τα παράθυρα των σπιτιών τους. Σε ένα άλλο βίντεο, ένας άνδρας ακούγεται να φωνάζει: «Ονειρεύομαι! Γεια σου νέε κόσμε!» και το πλήθος φαίνεται να γιορτάζει στη νότια επαρχία Φαρς, ενώ κατεβάζει μια αφίσα του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.