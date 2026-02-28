Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι σε επιχείρηση στο Ιράν σκοτώθηκαν αρκετά μέλη της ιρανικής ηγεσίας ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ο ανώτατος αξιωματούχος άμυνας Αλί Σαμχανί και ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, οι πρώτες επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα, ως «αιφνιδιαστικό πλήγμα» έπειτα από πληροφορίες της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών. Οι πληροφορίες αφορούσαν δύο τοποθεσίες στην Τεχεράνη, όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτατα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μπορεί να επιβεβαιώσει τον θάνατο των εξής αξιωματούχων:

Ο Αλί Σαμχανί, πρώην αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης και του ιρανικού στρατού, καθώς και κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ είχε επιχειρήσει να τον στοχοποιήσει και στον πόλεμο του περασμένου Ιουνίου, πιστεύοντας τότε ότι είχε σκοτωθεί.

Ο Μοχαμάντ Πακπούρ, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την IDF, ο Πακπούρ ηγήθηκε του «σχεδίου καταστροφής του Ισραήλ» και είχε την ευθύνη για επιθέσεις με πυραύλους και drones, καθώς και για τη στήριξη συμμαχικών οργανώσεων του Ιράν. Η ίδια πηγή τον κατηγορεί ότι «κατέστειλε βίαια τις εσωτερικές διαδηλώσεις του περασμένου μήνα».

Ο Σαλάχ Ασαδί, επικεφαλής πληροφοριών στο στρατιωτικό επιτελείο εκτάκτων αναγκών του Ιράν και ανώτερος αξιωματικός πληροφοριών του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η IDF ανέφερε ότι συμμετείχε επίσης στο «σχέδιο καταστροφής του Ισραήλ».

Ο Μοχαμάντ Σιραζί, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ από το 1989. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ήταν υπεύθυνος για «τη διασύνδεση των ανώτατων στρατιωτικών διοικητών με τον ηγέτη» και θεωρούνταν «κεντρική μορφή στο ανώτατο επίπεδο του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας του Ιράν, πρώην αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας και αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Η IDF αναφέρει ότι ήταν υπεύθυνος για «βιομηχανίες παραγωγής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και όπλων που διοχετεύονταν σε συμμάχους του καθεστώτος», καθώς και για την οργάνωση SPND, η οποία «προωθούσε έργα στους τομείς των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων».

Ο Χοσεΐν Τζαμπάλ-Αμελιάν, πρόεδρος της SPND. Σύμφωνα με την IDF, ήταν υπεύθυνος για την «ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και όπλων για το καθεστώς» και προωθούσε «έργα στους τομείς των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων».

Τέλος, ο Ρεζά Μοζαφαρί-Νία, πρώην πρόεδρος της SPND, για τον οποίο ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πως «προώθησε τις προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων».