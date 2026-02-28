Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος μετέτρεψε τη χώρα σε ισχυρή αντι-αμερικανική δύναμη και επέκτεινε τη στρατιωτική της επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε σε ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις.

BREAKING: In Tehran, people are cheering and celebrating amid reports of Khamenei’s death. pic.twitter.com/KfauCNdON8 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Όπως ανέφερε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters το Σάββατο, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είχε καταστεί κεντρική φυσιογνωμία στην περιφερειακή γεωπολιτική, ενώ είχε αντιμετωπίσει επανειλημμένα κύματα εσωτερικής αναταραχής με αποφασιστικότητα.

Την ίδια ώρα, το Channel 12 αναφέρει ότι στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμο έδειξαν μια φωτογραφία της σορού του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, αφότου αυτή ανακτήθηκε από τις ιρανικές αρχές από το κτήμα του στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια μαζική επίθεση στο κτήμα του Χαμενεΐ, στην πρώτη ομοβροντία επιθέσεων κατά του Ιράν σήμερα το πρωί.

Και ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το Ισραήλ κατάφερε να σκοτώσει τον Χαμενεΐ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα στους Times of Israel, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Το Ιράν από πλευράς του αναφέρει ότι «o Χαμενεΐ παραμένει στη θέση του» και ότι ο γαμπρός και η νύφη του σκοτώθηκαν σε επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, “δεν υπάρχει πλέον“.