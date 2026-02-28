Σε ανάλυση του στο Al Jazeera o Usaid Siddiqui μίλησε με τον Rob Geist Pinfold, μελετητή διεθνών θεμάτων ασφάλειας στο King’s College του Λονδίνου ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω αεροπορικής ισχύος. Όπως σημειώνει, η εμπειρία δείχνει πως τέτοιες επιχειρήσεις απαιτούν εσωτερική δυναμική για να οδηγήσουν σε ουσιαστική πολιτική μεταβολή.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να βομβαρδίζουν και να επιτίθενται στο Ιράν όσο θέλουν, αλλά αυτό δεν θα διευκολύνει την πτώση του καθεστώτος. Αυτό πρέπει να προέλθει από μέσα, κάτι που είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συμβεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι πολίτες ζουν υπό τον φόβο των συνεχών αεροπορικών επιθέσεων, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ύπαρξη ενός σαφούς σχεδίου για την επόμενη μέρα. «Τι θα συμβεί όταν σταματήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις;», διερωτάται.

Παράλληλα, ο Pinfold αποκλείει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αδιανόητο», δεδομένης της εμπειρίας των ΗΠΑ από προηγούμενες παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαίσθησή του είναι ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν «σχέδιο για την επόμενη μέρα», αλλά επιδιώκουν να προκαλέσουν «τόση ζημιά και αναταραχή στο Ιράν» ώστε η επόμενη φάση να προκύψει οργανικά από το εσωτερικό της χώρας.

Η αντίδραση των χωρών του Κόλπου και η προοπτική μακροχρόνιας σύγκρουσης

Ο Rob Geist Pinfold σημειώνει ότι κάθε προηγούμενη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη του Κόλπου θα έπρεπε να απαντήσουν σε ενδεχόμενη ιρανική επίθεση «είναι πλέον άκυρη». Η έκταση των ζημιών, όπως υποστηρίζει, καθιστά απίθανο να υπάρξει άμεσο τέλος στη σύγκρουση.

«Υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ότι υπάρχει ανάγκη για αντίποινα, οπότε φαίνεται ότι προς το παρόν οδεύουμε προς έναν μακρύ πόλεμο», τονίζει ο Pinfold, σκιαγραφώντας το δυσμενές σκηνικό που διαμορφώνεται στην περιοχή.

Τέλος κατά τον ίδιο, ο σχεδιασμός του Ιράν να κλιμακώσει τη σύγκρουση με στόχο να πιέσει τα κράτη του Κόλπου να ζητήσουν από τις ΗΠΑ άμεση κατάπαυση του πυρός έχει αποτύχει. «Προς το παρόν, δεν βλέπουμε κανένα σημάδι προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, βλέπουμε το αντίθετο. Οπότε, ο σχεδιασμός του Ιράν έχει αποτύχει παταγωδώς», καταλήγει.

Πηγή: Al Jazeera

Διαβάστε ακόμα:Τραμπ: Μπορώ να λήξω σύντομα τον πόλεμο στο Ιράν