Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σήμερα στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν “Θάνατος στην Αμερική!”, “Θάνατος στο Ισραήλ!” ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αναφορές και για πανηγυρισμούς στην Τεχεράνη μετά τις φήμες για θάνατο του Χαμενεΐ

Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος μετέτρεψε τη χώρα σε ισχυρή αντι-αμερικανική δύναμη και επέκτεινε τη στρατιωτική της επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε σε ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις.