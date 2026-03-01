Ένα ιρανικό drone φέρεται να έπληξε το εμβληματικό ξενοδοχείο έξι αστέρων Burj Al Arab στο Ντουμπάι, σύμφωνα με ανάρτηση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Burj Al Arab, σύμβολο πολυτέλειας και αρχιτεκτονικής υπεροχής των Εμιράτων, βρίσκεται σε τεχνητό νησί ανοικτά των ακτών του Ντουμπάι και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο. Η είδηση για το πλήγμα έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και ανησυχία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες επιβεβαιώσεις ή ανακοινώσεις από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή από την κυβέρνηση του Ιράν σχετικά με το περιστατικό. Οι πληροφορίες διερευνώνται, ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Το γεγονός, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημαντική κλιμάκωση στην ένταση μεταξύ χωρών της περιοχής, με πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια του Κόλπου και στη διεθνή σταθερότητα.