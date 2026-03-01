Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στο γραφείο του το Σάββατο το πρωί κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως επιβεβαίωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον Χαμενεΐ «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία» και προέτρεψε τους Ιρανούς να «ανακτήσουν τη χώρα τους». Πηγές ανέφεραν στο αμερικανικό δίκτυο CBS ότι περίπου 40 Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη live κάλυψη των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όπως την κατέγραψαν τα Tanea.gr:

Τρεις αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, θα αναλάβουν τη μετάβαση στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ένας σύμβουλος του αγιατολάχ, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Εκτός από τον Πεζεσκιάν το έργο αυτό θα αναλάβουν ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος, πρόσθεσε ο Μοχμπέρ.

Την ίδια ώρα το Ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απειλεί με «την πιο σφοδρή επιθετική επιχείρηση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «είναι νεκρός» μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

“Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or mutilated by Khamenei…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/oXZTFGg5pS — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

«Ο Χαμενεΐ, ένα από τα πιο διαβολικά πρόσωπα στην Ιστορία, είναι νεκρός», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν «χωρίς διακοπή καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή επίσης για όσο χρειαστεί για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ», υπογράμμισε.

Διαβάζοντας μια δήλωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τα κρατικά τηλεοπτικά κανάλια του Ιράν επιβεβαίωσαν ταυτόχρονα τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν που ουσιαστικά ασκούσε την εξουσία στη χώρα από το 1989 σκοτώθηκε, σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση στην Τεχεράνη και διεθνές ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο Ιράν. Παράλληλα ανακοινώθηκε 40ήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του Χαμενεΐ και επταήμερη αργία σε ολόκληρη τη χώρα.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης για να τιμήσουν τον αγιατολάχ Χαμενεΐ

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σήμερα στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν “Θάνατος στην Αμερική!”, “Θάνατος στο Ισραήλ!” ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ισραήλ: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς τη χώρα – ήχησαν οι σειρήνες

Οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επίθεση ενεργοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός, ο οποίος σημείωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς τη χώρα.

“Πριν λίγο σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ”, έγραψε ο ισραηλινός στρατός στο Telegram, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναχαίτισής τους.