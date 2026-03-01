Δέκα δεξαμενόπλοια με ελληνική σημαία και συνολικά 85 Έλληνες ναυτικούς παραμένουν «εγκλωβισμένα» στον Περσικό Κόλπο, καθώς αποφεύγουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας, η κατάσταση στην περιοχή παρακολουθείται στενά, λόγω της αυξημένης έντασης και των κινδύνων που εγκυμονεί η διέλευση.

Παρακολούθηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως σημείωσε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του υπουργείου διατηρεί διαρκή επικοινωνία με τις ναυτιλιακές εταιρείες που διαθέτουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχοντας οδηγίες και συστάσεις. Παράλληλα, ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για κάθε νέα εξέλιξη. «Βρισκόμαστε», τόνισε, «σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ

Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων Skytek, περίπου 100 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 450 δεξαμενόπλοια και πλοία φυσικού αερίου, καθώς και 200 πλοία χύδην φορτίου βρίσκονταν εντός του Στενού του Ορμούζ.

Η εταιρεία τεχνολογίας σημείωσε πως «η ζωντανή κυκλοφορία δείχνει μονόδρομη ροή προς την έξοδο από τον Κόλπο» και ότι «κανένα πλοίο δεν εισέρχεται στο Στενό». Πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες μόνο ορισμένα ιρανικά πλοία πραγματοποιούν διελεύσεις από τα Στενά.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης ενέργειας παγκοσμίως. Η περιοχή αποτελεί νευραλγικό κόμβο για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η συνέχιση των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, σε συνδυασμό με τις απειλές της Τεχεράνης και την έντονη στρατιωτική κινητικότητα, έχει προκαλέσει ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή και ενεργειακή κοινότητα. Εταιρείες, έμποροι και ασφαλιστικοί οργανισμοί λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, επιλέγοντας την αποφυγή κινδύνου και τη θωράκιση των δραστηριοτήτων τους.