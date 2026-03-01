Για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.

Ο υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».