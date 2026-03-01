Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν προχωρούν «πιο γρήγορα από το προβλεπόμενο».

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι 48 Ιρανοί ηγέτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στη χώρα.

Trump on Iran: Nobody can believe the success we’re having, 48 leaders are gone in one shot. And it’s moving along rapidly. Source: Fox News — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες εξαφανίστηκαν με μία κίνηση. Και προχωράει γρήγορα» δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας την έκταση της στρατιωτικής επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι, το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) με σημερινή (01.03) ανάρτηση στα social media, έκανε γνωστό ότι τρεις στρατιωτικοί έχασαν την ζωή τους και ακόμα 5 έχουν τραυμαστιστεί σοβαρά από αντίποινα του Ιράν.

«Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής τους στην υπηρεσία», πρόσθεσε η δήλωση των αμερικανικών δυνάμεων.

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury. Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

«Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι συνεχής. Η κατάσταση είναι ρευστή, επομένως από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν θα αποκαλύψουμε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των πεσόντων πολεμιστών μας, μέχρι 24 ώρες αφότου ειδοποιηθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο (28/2/26), ότι θα πρέπει να αναμένονται νεκροί στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Γενναίοι Αμερικανοί ήρωες μπορεί να αφήσουν τις ζωές τους και μπορεί να έχουμε απώλειες. Αυτό συμβαίνει συχνά στον πόλεμο, αλλά δεν το κάνουμε αυτό για το παρόν. Το κάνουμε για το μέλλον. Και είναι μία υψηλή αποστολή», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.