Η εθνική ομάδα του Ιράν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, λόγω της αυξανόμενης στρατιωτικής έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και των πρόσφατων αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο ιρανικό έδαφος.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν, Μεχντί Ταζ, χαρακτήρισε «απίθανη» την παρουσία της ομάδας στο τουρνουά που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το καλοκαίρι του 2026. Όπως ανέφερε, τα τρία πρώτα παιχνίδια της εθνικής είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος, γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή της εξαιρετικά αβέβαιη.

Σύμφωνα με τον Ταζ, οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες έχουν προκαλέσει έντονη ανασφάλεια και πολιτική αστάθεια, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε απόφαση αποχώρησης. Τόνισε, ωστόσο, ότι η οριστική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια αθλητικά όργανα της χώρας.

Το Ιράν έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, όμως η πιθανότητα αποχώρησης σε συνδυασμό με τις τεταμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ δημιουργεί έναν πρωτοφανή «ποδοσφαιρικό πονοκέφαλο» για τη FIFA και τον κόσμο του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Η FIFA, όπως έχει ανακοινώσει, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εργάζεται για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ομάδων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση σχετικά με το τι θα συμβεί αν το Ιράν επιμείνει στην απειλή του μποϊκοτάζ.