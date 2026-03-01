Βίντεο ντοκουμέντο από τον χθεσινό βομβαρδισμό κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του καθεστώτος του Ιράν έδωσαν σήμερα (1 Μαρτίου 2026) στη δημοσιότητα οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Lion’s Roar».

צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Η συντονισμένη επιχείρηση κατά του Ιράν ξεκίνησε χθες, με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια να «αποκεφαλίσουν» το καθεστώς. Από τους βομβαρδισμούς έχασαν τη ζωή τους ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μέλη της οικογένειάς του, καθώς και ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης σε κτίριο στην «καρδιά» της Τεχεράνης, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα των πληγμάτων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ προχώρησε σε εκτεταμένες επιθέσεις την προηγούμενη ημέρα «για να εδραιώσει την αεροπορική υπεροχή και να ανοίξει τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

Μαζικά πλήγματα στην ιρανική πρωτεύουσα

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το Σάββατο (1/3) στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέο κύμα πληγμάτων εναντίον «της καρδιάς» της ιρανικής πρωτεύουσας, διευκρινίζοντας πως τα πλήγματα της προηγούμενης ημέρας είχαν στόχο να ανοίξουν «τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

BREAKING: Israel’s Air Force is now striking in the heart of Tehran, capital of Iran. In just 24 hours it achieved air superiority over the skies of Iran. pic.twitter.com/Y37yqcsglL — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) March 1, 2026

Σειρήνες σε όλο το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, νέες σειρήνες ήχησαν σε μεγάλη έκταση του Ισραήλ, καθώς εισερχόμενοι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Οι προειδοποιήσεις ενεργοποιήθηκαν από τα Υψώματα του Γκολάν έως το Ασκελόν, κοντά στα σύνορα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων της Χάιφα, του Τελ Αβίβ και περιοχών της Δυτικής Όχθης.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε επίσημα ότι σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε χθες στην Τεχεράνη.