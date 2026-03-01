Νεκρός από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είναι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών πρακτορείων ειδήσεων. Η είδηση προκάλεσε έντονη κινητοποίηση τόσο στην Τεχεράνη όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013, περίοδο κατά την οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας, με έντονη ρητορική απέναντι στη Δύση και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, ο θάνατός του σημειώθηκε το Σάββατο, κατά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης. Η επίθεση έπληξε το σπίτι του στην περιοχή Ναρμάκ, στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης.

Η ισραηλινή επιδρομή είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και αρκετοί από τους σωματοφύλακές του, όπως μεταδίδουν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις.

Ο Αχμαντινετζάτ, που είχε γεννηθεί το 1956, ήταν δήμαρχος Τεχεράνης από τις 3 Μαΐου του 2003 ως τις 28 Ιουνίου του 2005 και θεωρείται από πολλούς ως ακραίος συντηρητικός σε θρησκευτικά ζητήματα. Εξελέγη Πρόεδρος στις 24 Ιουνίου του 2005, στον δεύτερο γύρο των εκλογών, κερδίζοντας τον πρώην Πρόεδρο Αλί Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί. Ορκίστηκε στο αξίωμα αυτό στις 3 Αυγούστου του 2005 με αντιπρόεδρο τον Παρβίζ Νταγούντι. Ο Αχμεντινετζάντ κέρδισε ποσοστό 61,69% των ψήφων, ενώ η επίσημη συμμετοχή στις εκλογές ήταν της τάξεως του 59,6%. Σε μια κίνηση με συμβολική σημασία, φίλησε το χέρι του ανώτερου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αχμαντινετζάντ υπηρέτησε δύο τετραετείς θητείες από το 2005 έως το 2013. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ιράν, έγινε εκ νέου υποψήφιος μετά από τέσσερα χρόνια εκτός θητείας, αλλά παρέμενε μια πολωτική φιγούρα ακόμη και μεταξύ των σκληροπυρηνικών.

Η αμφισβητούμενη επανεκλογή του το 2009 πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες του «Πράσινου Κινήματος» και μια σαρωτική καταστολή κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και δεκάδες σκοτώθηκαν.

Στο εξωτερικό, έγινε βασική φιγούρα των δυτικών αντιλήψεων για το χειρότερο χαρακτηριστικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η αμφισβήτηση του Ολοκαυτώματος, επιμένοντας ότι το Ιράν δεν είχε ομοφυλόφιλους ή λεσβίες και υπαινισσόμενος ότι το Ιράν θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο αν το επιλέξει.

Ο Αχμαντινετζάντ παρέμενε δημοφιλής μεταξύ των φτωχών για τις λαϊκιστικές του προσπάθειες και τα προγράμματα οικοδόμησης σπιτιών.

Από τότε που άφησε το αξίωμά του, ανέβασε το προφίλ του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έγραψε επιστολές με μεγάλη δημοσιότητα σε παγκόσμιους ηγέτες. Έχει επίσης επικρίνει την κυβερνητική διαφθορά, αν και η δική του κυβέρνηση αντιμετώπισε κατηγορίες για δωροδοκία και δύο από τους πρώην αντιπροέδρους του φυλακίστηκαν.

Ο Χαμενεΐ προειδοποίησε τον Αχμαντινετζάντ το 2017 ότι η εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων του θα οδηγούσε σε πόλωση που θα ήταν «επιβλαβής για την επικράτεια.

Ο Χαμενεΐ δεν είπε τίποτα κατά την απόπειρα του Αχμαντινετζάντ το 2021, όταν η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε από το 12μελές Συμβούλιο Φύλακας, μια ομάδα κληρικών και νομικών που τελικά εποπτεύονταν από τον Χαμενεΐ.

Αυτή η επιτροπή δεν δέχτηκε ποτέ μια γυναίκα ή κάποιον που ζητούσε ριζική αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή η επιτροπή θα μπορούσε να απορρίψει ξανά τον Αχμαντινετζάντ.

Ωστόσο, η κούρσα για την αντικατάσταση του Ραΐσι δεν έχει ακόμη βρει έναν υποψήφιο με σαφή, συντριπτική υποστήριξη από τον Χαμενεΐ.

