Το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σειρά επιθέσεων από το Ιράν προς χώρες του Κόλπου, με επίκεντρο το Ντουμπάι.

Οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drone έχουν πλήξει όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κρίσιμες πολιτικές και οικονομικές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμπεδώνοντας την πεποίθηση ότι κανείς και πουθενά αυτές τις ώρες δεν είναι ασφαλής στη Μέση Ανατολή.

Εκατομμύρια άνθρωποι στα όμορα αραβικά κράτη του Ιράν ζουν τις τελευταίες ώρες σε καθεστώς φόβου και αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη προχώρησε στις επιθέσεις αυτές για να πλήξει αμερικανικά ή δυτικά στρατιωτικά συμφέροντα.

Γιατί το Ντουμπάι;

Το Ιράν είχε επιλέξει τους στόχους που θα χτυπούσε στο Ντουμπάι εφόσον δεχόταν επίθεση ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει σε πολιτικά και οικονομικά κέντρα διεθνούς σημασίας:

Χτύπημα σε κόμβους με αμερικανική παρουσία Το Ντουμπάι αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό και πολιτικό κόμβο για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Με τα πλήγματα αυτά, η Τεχεράνη επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα αποτροπής απέναντι σε περαιτέρω εμπλοκή στην περιοχή. Πλήγμα στην εικόνα ασφάλειας Ως παγκόσμιο οικονομικό και τουριστικό κέντρο, το Ντουμπάι συμβολίζει τη σταθερότητα του Κόλπου. Η διατάραξη της λειτουργίας του —μέσω επιθέσεων σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κρίσιμες υποδομές— στοχεύει στο να υπονομεύσει την εικόνα ειρήνης και ασφάλειας που προβάλλει η περιοχή. Οριζόντια κλιμάκωση Αδυνατώντας να συγκρουστεί άμεσα με τις ΗΠΑ, το Ιράν εφαρμόζει στρατηγική οριζόντιας κλιμάκωσης, επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις του σε γειτονικές χώρες ώστε να αυξήσει το κόστος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Οι συνέπειες των επιθέσεων

Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν ήδη επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις:

Κλείσιμο εναέριου χώρου και ακυρώσεις πτήσεων, που επηρεάζουν διεθνείς αεροπορικές γραμμές και μεταφορές.

Επιπτώσεις στο εμπόριο και τον τουρισμό, καθώς πλήγματα σημειώθηκαν κοντά σε γνωστά σημεία του Ντουμπάι, προκαλώντας ανησυχία στην επιχειρηματική κοινότητα.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου καλούν το Ιράν να τερματίσει τις επιθέσεις και να επιστρέψει στη διπλωματία, υπογραμμίζοντας ότι η ένταση οφείλεται σε περιφερειακές συγκρούσεις και όχι σε διμερείς διαφορές.

Γεωπολιτική στρατηγική

Η επίθεση του Ιράν στο Ντουμπάι εντάσσεται σε μια ευρύτερη γεωπολιτική στρατηγική απάντησης απέναντι σε στρατιωτική πίεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τα πλήγματα σε στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους των ΗΑΕ έχουν στόχο να στείλουν μήνυμα αποτροπής και να δείξουν ότι η Τεχεράνη μπορεί να επηρεάσει ακόμη και περιοχές που θεωρούνται ασφαλείς από τη διεθνή κοινότητα.

