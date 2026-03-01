Το γενικό επιτελείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν καταστράφηκε σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).
“Το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σκότωσε περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 47 ετών. Χθες, μια ευρείας κλίμακας αμερικανική επίθεση αποκεφάλισε το φίδι. Η Αμερική έχει τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στη Γη και το IRGC δεν έχει πλέον αρχηγείο”, αναφέρει η ανάρτηση του Centcom στην πλατφόρμα X, και συνοδεύεται με ένα βίντεο που δείχνει πυραύλους που εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά.
Παράλληλα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom) ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει διεξάγει επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 1.000 ιρανικών στόχων έως τώρα από την έναρξη της εκστρατείας του το Σάββατο. Σε ενημερωτικό δελτίο, το Centcom παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία υπό τον τίτλο “Τύποι Στόχων”:
Κέντρα Διοίκησης και Ελέγχου
Κοινό Αρχηγείο του IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης)
Αρχηγείο Αεροδιαστημικών Δυνάμεων του IRGC
Ολοκληρωμένα Συστήματα Αντιαεροπορικής άμυνας
Θέσεις Βαλλιστικών Πυραύλων
Πλοία του Ιρανικού Ναυτικού
Υποβρύχια του Ιρανικού Ναυτικού
Θέσεις αντιπλοϊκών πυραύλων
Στρατιωτικές Δυνατότητες Επικοινωνίας
- Ο Λευκός Οίκος ανοίγει για τις οικογένειες των νεκρών: Το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ με κάθε μέσο – Ανησυχία για πόλεμο μέχρις εσχάτων
- Άρης κατά Λανουά:«Να πάρει το πρώτο αεροπλάνο – Τυχαία η επιλογή του VAR;»
- Ο Ρίβερς μίλησε για την επιστροφή του Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα του πάρει να επιστρέψει»